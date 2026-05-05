Hill vindt klagende Verstappen hypocriet: "Dat doet hij zelf bij iedereen"
Damon Hill vindt het hypocriet dat Max Verstappen klaagde over de verdedigende acties van Alexander Albon tijdens de Grand Prix van Miami. De Britse analist stelt dat de Nederlander zelf bekendstaat om zijn agressieve rijstijl en daarom weinig recht van spreken heeft als anderen hetzelfde bij hem doen.
De onvrede bij Verstappen ontstond tijdens zijn inhaalrace op het stratencircuit in Florida. Na een vroege spin in de wedstrijd viel de Red Bull Racing-coureur ver terug, waarna hij zich een weg naar voren moest vechten op de harde banden. Toen hij aanbelandde bij de Williams van Albon, verdedigde de Britse Thai zijn negende positie met hand en tand. Dit leidde tot frustratie bij de regerend wereldkampioen, die zich via de boordradio meldde bij zijn engineer Gianpiero Lambiase. "Vriend, hij kneep me gewoon de baan af richting de pion", riep Verstappen. "What the fuck! Dat is niet toegestaan", voegde hij daaraan toe terwijl hij probeerde de aansluiting met de top van het veld te herstellen.
Eigen rijstijl Verstappen
Hill, die dit seizoen als ambassadeur aan Williams is verbonden en tevens als analist werkt, heeft bij BBC Radio 5 Live weinig medelijden met de viervoudig wereldkampioen. Hij benadrukt dat Verstappen in het verleden vaak genoeg zelf de grenzen van het toelaatbare heeft opgezocht tijdens felle duels op de baan. "Toen ik hem hoorde klagen over Alex Albon die zijn positie terugpakte en Max Verstappen afkneep...", begint Hill zijn relaas over het incident. "Ik moet zeggen dat Max eigenlijk niet mag klagen als andere mensen hem zoiets flikken. Hij doet het zelf vaak genoeg bij iedereen", oordeelt de wereldkampioen van 1996 onomwonden.
Agressief in de sprintrace
De kritiek van Hill volgt op een eerder incident tijdens de sprintrace in Miami, waarbij Verstappen in een stevig duel verwikkeld raakte met Lewis Hamilton. De twee rivalen raakten allebei van de baan in bocht 11, waarna de Nederlander de positie moest teruggeven aan de Ferrari-coureur. Hill zag in die actie het kenmerkende gedrag van de Red Bull-rijder terug, die ook in 2026 geen duimbreed toegeeft. "Je moet zeggen dat het een goede inhaalpoging was van Max", stelt de analist over de actie in de sprint. "Hij dook echt in het gat aan de binnenkant. En zoals we van hem gewend zijn, in zijn eigen onnavolgbare stijl, remt hij heel laat en gebruikt hij de volledige breedte van de baan", aldus Hill over de rijstijl van de Limburger.
