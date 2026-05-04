Mekies, Wolff, FIA, socials

Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren

Mekies, Wolff, FIA, socials
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Volgens Mercedes en Red Bull Racing is de geplande terugkeer naar V8-motoren in de Formule 1 een positieve ontwikkeling. Mohammed Ben Sulayem onthulde eerder tijdens de F1 Grand Prix van Miami dat er vergevorderde plannen klaarliggen voor een nieuwe, lichtere krachtbron. Zowel Mercedes als Red Bull Ford, motorfabrikanten die momenteel fors investeren in de hybride-reglementen, scharen zich achter het idee van de FIA-president.

De huidige motoren, die een gelijke verdeling kennen tussen verbrandingsvermogen en elektrische kracht, moeten uiterlijk in 2031 plaatsmaken voor de nieuwe generatie. Als er voldoende steun is vanuit de fabrikanten, kan de overstap naar de 2,4 liter-V8-motoren op 100 procent duurzame brandstof zelfs al in 2030 plaatsvinden. Ben Sulayem liet in Florida weten dat de teams welwillend tegenover de plannen staan. "Ik ben positief, ze willen dat het gebeurt. Maar laten we zeggen dat de fabrikanten het niet goedkeuren voor 2030. Het jaar daarna zal het gebeuren. In 2031 is het sowieso rond. Het gaat gebeuren", concludeerde hij.

Mercedes staat open voor V8-comeback

Mercedes is van oudsher een van de grootste voorstanders van de huidige hybride-krachtbronnen, maar teambaas Toto Wolff omarmt de voorgestelde koerswijziging. In gesprek met The Race benadrukt de Oostenrijker dat een bepaalde vorm van batterijvermogen wel behouden moet blijven. "We staan open voor nieuwe motorreglementen", geeft Wolff aan. "We houden van V8-motoren. Dat brengt alleen maar geweldige herinneringen met zich mee en vanuit ons perspectief is het dan een pure Mercedes-motor. Hij maakt veel toeren en de vraag is dan hoe we hem genoeg energie vanuit de batterij geven om de verbinding met de echte wereld niet te verliezen", legt hij uit.

Volgens Wolff moet de sport waken voor een volledige stap terug in de tijd, maar kan de elektrificatie juist gebruikt worden om nog krachtigere motoren te bouwen. "Als we voor honderd procent naar puur een verbrandingsmotor doorslaan, zien we er in 2031 of 2030 misschien een beetje belachelijk uit", stelt de teambaas. "We moeten dat in overweging nemen, het simpeler maken en er een megamotor van maken. Misschien kunnen we 800pk uit de verbrandingsmotor halen en daar 400pk bovenop doen, of meer, uit elektrische energie. We zijn er absoluut voor in, zolang die discussies op een gestructureerde manier plaatsvinden en mensen erin worden meegenomen."

Ook Red Bull verwelkomt nieuwe motoren

De steun voor de V8-plannen reikt verder dan Mercedes. Ook in het kamp van Red Bull is het voorstel positief ontvangen, ondanks het feit dat er miljoenen zijn geïnvesteerd in het opzetten van een eigen motorafdeling voor de huidige reglementen. Teambaas Laurent Mekies ziet de verandering als een kans. "Als Red Bull Ford Powertrains vinden we het prima", reageert hij op de plannen. "We hebben het gevoel dat we vanaf nul moesten beginnen om met deze krachtbron om te gaan en ik denk dat het startpunt redelijk goed is geweest. We zijn vrij enthousiast om weer een nieuwe uitdaging te hebben. We zijn waarschijnlijk een stuk flexibeler en onafhankelijker", aldus Mekies.

