close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton looking shocked at the 2026 Japanese Grand Prix

Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"

Lewis Hamilton looking shocked at the 2026 Japanese Grand Prix — Foto: © IMAGO
2 reacties

Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Lewis Hamilton kende een uiterst frustrerende F1 Grand Prix van Miami nadat hij in de openingsronde schade opliep aan zijn Ferrari. Door een touché met Alpine-coureur Franco Colapinto verloor de zevenvoudig wereldkampioen veel snelheid en kon hij niet meer meestrijden met de koplopers. Uit boosheid stak hij zijn middelvinger uit de cockpit.

Het incident vond plaats in de eerste ronde van de wedstrijd, kort nadat Hamilton moest uitwijken voor een spin van Max Verstappen in de tweede bocht. In een gevecht om de zesde positie raakten Hamilton en Colapinto elkaar in bocht elf, wat resulteerde in aanzienlijke aerodynamische schade aan de vloer en de sidepod van de SF-26. "Het was een belangrijk deel van de vloer aan de linkerkant", legde Hamilton na afloop uit bij Viaplay. "Ik denk dat ik daardoor waarschijnlijk een halve seconde per ronde verloor. Vanaf dat moment reed ik in niemandsland."

Hamilton steekt middelvinger op

De frustratie over de opgelopen schade en de uitzichtloze situatie liep tijdens de wedstrijd hoog op bij de Ferrari-rijder. Op het rechte stuk tussen bocht zestien en zeventien uitte Hamilton zijn onvrede door zijn middelvinger op te steken naar de Argentijnse coureur. Bekijk de beelden hier. De stewards beoordeelden het eerdere contact in de openingsronde overigens als een race-incident en deelden geen straffen uit. "Het is een hele lange race als je met niemand het gevecht kunt aangaan", blikte Hamilton terug op zijn eenzame middag in Florida.

Niet in de simulator zitten, maar werken aan de setup

Uiteindelijk kwam Hamilton als zevende over de streep, maar hij schoof op naar de zesde plaats in de officiële einduitslag nadat zijn teamgenoot Charles Leclerc een tijdstraf van twintig seconden kreeg voor het herhaaldelijk afsteken van de baan in de laatste ronde. Om bij de volgende krachtmeting sterker voor de dag te komen, gooit de Brit het over een andere boeg qua voorbereiding. "Er zijn zeker lessen te trekken uit dit weekend en ik zal proberen de volgende race weer mee te vechten", stelt hij. "Ik ga niet in de simulator zitten. Ik zal de auto voor de volgende race anders afstellen en vanuit daar kijken we hoe het gaat", besluit Hamilton.

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton Alpine Franco Colapinto Grand Prix van Miami Miami International Autodrome

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

  • Gisteren 23:52
  • 7
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami

Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami

  • Gisteren 23:39
  • 4
FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami

FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami

  • Gisteren 23:25
  • 6
Stewards zien mogelijke overtreding Verstappen in GP Miami en lassen onderzoek in

Stewards zien mogelijke overtreding Verstappen in GP Miami en lassen onderzoek in

  • Gisteren 19:58
  • 12
Sainz woedend op Verstappen in GP Miami: "Hij denkt dat hij mag doen wat hij maar wil!"

Sainz woedend op Verstappen in GP Miami: "Hij denkt dat hij mag doen wat hij maar wil!"

  • Gisteren 19:39
  • 7
Franco Colapinto moet vluchten voor menigte fans in Miami

Franco Colapinto moet vluchten voor menigte fans in Miami

  • 1 uur geleden

Miami Grand Prix 2026

17:39
Verstappen reageert met knipoog op 360-spin: "Ik kan altijd nog gaan rallyrijden!"
16:53
McLaren-coureurs en Antonelli nog steeds kritisch op 2026-reglementen: 'Behoorlijk bizar, batterij moet weg'
15:34
Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"
15:11
Norris moppert: 'Ben teleurgesteld, dát had simpelweg niet mogen gebeuren'

Net binnen

17:39
Verstappen reageert met knipoog op 360-spin: "Ik kan altijd nog gaan rallyrijden!"
16:53
McLaren-coureurs en Antonelli nog steeds kritisch op 2026-reglementen: 'Behoorlijk bizar, batterij moet weg'
16:24
Franco Colapinto moet vluchten voor menigte fans in Miami
16:02
Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren
15:11
Norris moppert: 'Ben teleurgesteld, dát had simpelweg niet mogen gebeuren'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren wolff en mekies reageren

Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren

2 uur geleden 3
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards Stewards vellen oordeel

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

Gisteren 23:52 7
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami Flinke tijdstraf

Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami

Gisteren 23:39 4
FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami Onderzoek afgerond

FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami

Gisteren 23:25 6
Ontdek het op Google Play
x