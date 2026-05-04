Lewis Hamilton kende een uiterst frustrerende F1 Grand Prix van Miami nadat hij in de openingsronde schade opliep aan zijn Ferrari. Door een touché met Alpine-coureur Franco Colapinto verloor de zevenvoudig wereldkampioen veel snelheid en kon hij niet meer meestrijden met de koplopers. Uit boosheid stak hij zijn middelvinger uit de cockpit.

Het incident vond plaats in de eerste ronde van de wedstrijd, kort nadat Hamilton moest uitwijken voor een spin van Max Verstappen in de tweede bocht. In een gevecht om de zesde positie raakten Hamilton en Colapinto elkaar in bocht elf, wat resulteerde in aanzienlijke aerodynamische schade aan de vloer en de sidepod van de SF-26. "Het was een belangrijk deel van de vloer aan de linkerkant", legde Hamilton na afloop uit bij Viaplay. "Ik denk dat ik daardoor waarschijnlijk een halve seconde per ronde verloor. Vanaf dat moment reed ik in niemandsland."

Hamilton steekt middelvinger op

De frustratie over de opgelopen schade en de uitzichtloze situatie liep tijdens de wedstrijd hoog op bij de Ferrari-rijder. Op het rechte stuk tussen bocht zestien en zeventien uitte Hamilton zijn onvrede door zijn middelvinger op te steken naar de Argentijnse coureur. Bekijk de beelden hier. De stewards beoordeelden het eerdere contact in de openingsronde overigens als een race-incident en deelden geen straffen uit. "Het is een hele lange race als je met niemand het gevecht kunt aangaan", blikte Hamilton terug op zijn eenzame middag in Florida.

Niet in de simulator zitten, maar werken aan de setup

Uiteindelijk kwam Hamilton als zevende over de streep, maar hij schoof op naar de zesde plaats in de officiële einduitslag nadat zijn teamgenoot Charles Leclerc een tijdstraf van twintig seconden kreeg voor het herhaaldelijk afsteken van de baan in de laatste ronde. Om bij de volgende krachtmeting sterker voor de dag te komen, gooit de Brit het over een andere boeg qua voorbereiding. "Er zijn zeker lessen te trekken uit dit weekend en ik zal proberen de volgende race weer mee te vechten", stelt hij. "Ik ga niet in de simulator zitten. Ik zal de auto voor de volgende race anders afstellen en vanuit daar kijken we hoe het gaat", besluit Hamilton.

