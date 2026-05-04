Een cameraman van Sky Sports raakte afgelopen weekend een klein beetje afgeleid. Terwijl analisten, onder wie voormalig wereldkampioen Jenson Button, de race bespraken, werd de camera plotseling getrokken naar het passerende Kroatische model Ivana Knoll. Ook een McLaren-engineer bleef íets te lang kijken.

Het gouden moment vond plaats tijdens een analyse rondom de Formule 1-race in Florida. Button en zijn collega's waren midden in hun verhaal, maar verschenen plotseling een stuk minder scherp in beeld. In plaats daarvan kwam de 33-jarige Knoll, die eveneens actief is als influencer, prominent in beeld op de achtergrond. Ook een medewerker van de renstal McLaren leek zichtbaar onder de indruk te zijn van haar verschijning. Bekijk de beelden hier.

Knoll is een bekende verschijning

Knoll is geen onbekende voor de sportfans en werd een bekend gezicht tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 2018 in Rusland, waar zij opviel terwijl zij haar land aanmoedigde vanaf de tribune. Inmiddels heeft zij bijna drie miljoen volgers verzameld op Instagram en was zij eveneens aanwezig bij het Europees kampioenschap voetbal in 2024. Omdat het model woonachtig is in Miami, is zij de afgelopen jaren steevast van de partij wanneer de Formule 1-coureurs de stad aandoen voor de race, die sinds 2022 op de kalender staat.

