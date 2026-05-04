Lando Norris at Silverstone

Norris baalt in Miami: "We zijn gepakt én ik werd lelijk verrast"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Lando Norris baalt van het mislopen van de overwinning tijdens de Grand Prix van Miami. De regerend wereldkampioen eindigde als tweede achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli en wijst een te late pitstop aan als de voornaamste oorzaak van zijn verlies. Na afloop van de race op het Amerikaanse stratencircuit steekt de coureur van McLaren de hand in eigen boezem, maar deelt hij ook complimenten uit aan zijn negentienjarige concurrent van Mercedes.

Norris kende tot aan de hoofdrace een uitstekend weekend in Florida. De Brit veroverde de poleposition voor de Sprint en wist de ingekorte race op zijn naam te schrijven. Tijdens de hoofdrace van gisteren moest hij tijdens de wedstrijd de leiding echter afstaan aan Antonelli, die daarmee zijn derde Grand Prix-zege op rij boekte. Het breekpunt in de strijd om de overwinning bleek de overstap van de mediumbanden naar de harde compound, waarbij McLaren zich op strategisch vlak liet aftroeven.

Strategische misser

Tijdens het persmoment na afloop van de race windt Norris er geen doekjes om. "Het was wisselvallig, we zijn gewoon gepakt met een undercut", vertelt de nummer vier uit de huidige WK-stand. "Er zijn verder geen excuses. We zijn gepakt met een undercut en hadden als eerste naar binnen moeten gaan. Kimi heeft het goed gedaan. Petje af voor Mercedes en Kimi, ze hebben een goede race gereden", aldus Norris.

Norris baalt van mislopen zege in Miami

Hoewel Norris in de slotfase nog aandrong en uiteindelijk slechts ruim drie seconden achter Antonelli over de finish kwam, kreeg hij geen kans meer op een beslissende inhaalactie. "Het is makkelijk om daar fouten te maken met de grote remzones en met deze auto's, maar hij maakte geen fouten die groot genoeg waren om van te profiteren", legt de McLaren-coureur uit. "Ik baal enorm dat ik hier in Miami een overwinning misloop, want ik denk dat het vandaag mogelijk was. We hadden aan het einde niet de snelheid om hem weer in te halen, dus we moeten dit incasseren. Maar het is over het algemeen nog steeds een positief weekend".

Batterij nog steeds worsteling voor Norris

De strijd op de baan vergde veel van de coureurs, waarbij ook het energiemanagement een cruciale rol speelde. Norris geeft aan dat hij ondanks het verlies genoten heeft van de gevechten op de baan. "Het ging er nog steeds om wie de minste fouten kon maken en wie op de juiste plekken kon pushen", blikt hij terug. "Het was zwaar. Je moet nog steeds tactisch omgaan met hoe je de batterij gebruikt. Je kunt makkelijk verstrikt raken in de verkeerde gang van zaken, en ik werd daar lelijk door verrast. Maar verder heb ik het gevoel dat ik goed werk heb geleverd en het team het hele weekend goed heeft gepresteerd".

Met de tweede plaats in Miami en de derde plek voor teamgenoot Oscar Piastri, stonden er twee McLarens op het podium. Gevraagd naar hoe hij het weekend in één woord zou samenvatten, is Norris dan ook kort en krachtig. "Vooruitgang", besluit de regerend wereldkampioen.

