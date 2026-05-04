Laurent Mekies and Zak Brown

Hommeles in Miami: Zak Brown wil opheldering van Red Bull en stapt motorhome binnen

Laurent Mekies and Zak Brown — Foto: © GPFans
Hommeles in Miami: Zak Brown wil opheldering van Red Bull en stapt motorhome binnen

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

McLaren-CEO Zak Brown is zondagochtend, in de aanloop naar de Grand Prix van Miami, op bezoek gegaan bij Red Bull-teambaas Laurent Mekies. De twee topmannen spraken ongeveer twintig minuten met elkaar naar aanleiding van de recente animositeit tussen de beide renstallen. De spanningen zijn de afgelopen tijd flink opgelopen na verschillende uitspraken over en weer over de aanstaande overstap van Gianpiero Lambiase en de exacte functie die hij bij zijn nieuwe werkgever zal gaan bekleden.

Eerder dit jaar werd officieel wereldkundig gemaakt dat Lambiase, die momenteel bij Red Bull de rol van Head of Racing en race-engineer van Max Verstappen vervult, de overstap maakt naar McLaren. De formatie uit Woking heeft hem gepresenteerd als Chief Racing Officer, waarbij hij uiterlijk in 2028 aan de slag zal gaan. Verschillende bronnen weten echter zeker dat Lambiase op termijn de teambaas van McLaren moet worden en daarmee Andrea Stella zal opvolgen. Mekies heeft deze veronderstelling in Miami inmiddels in meerdere interviews toegegeven.

Irritaties over en weer tussen McLaren en Red Bull

Brown is op zijn beurt niet te spreken over de recente uitlatingen van de Red Bull-chef. De McLaren-baas weersprak de geruchten tijdens het raceweekend in Miami en benadrukte dat Stella de onbetwiste teambaas blijft. Daarbij stelde Brown dat Mekies "iets weet wat ik niet weet", waarmee hij zijn onvrede over de situatie uitte. De onderlinge speldenprikjes komen overigens niet uit de lucht vallen, aangezien er binnen Red Bull al de nodige irritaties waren over het persbericht waarin McLaren de komst van Lambiase bevestigde. In dat bericht werd benadrukt dat McLaren vaker toptalenten heeft aangetrokken, waarbij expliciet de namen van Rob Marshall en Will Courtenay werden genoemd. Juist deze twee kopstukken maakten eerder al de overstap van Red Bull naar de concurrent.

Als reactie op de ontstane situatie heeft Brown er inmiddels op gehint dat McLaren mogelijk gaat proberen om Lambiase eerder dan gepland naar het team te halen. Red Bull is daar logischerwijs niet blij mee, zeker omdat Lambiase nog een doorlopend contract heeft tot eind 2027 en voorlopig de vaste stem op de boordradio van Verstappen blijft. Ondanks het gesprek van zo'n twintig minuten tussen Brown en Mekies, is de verwachting niet dat de Red Bull-teambaas iets van zijn eerdere uitspraken over de toekomstige rol van Lambiase zal terugnemen.

