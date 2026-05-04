Kimi Antonelli heeft na zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Miami aangegeven dat dit pas het begin is van zijn opmars in de Formule 1. De negentienjarige Mercedes-coureur schreef op het circuit in Florida geschiedenis door als eerste rijder ooit zijn eerste drie polepositions om te zetten in drie opeenvolgende overwinningen. Na een zwaarbevochten race, waarin hij de leiding moest heroveren via een strategische meesterzet van zijn team, blikte de Italiaan direct na afloop tevreden terug op zijn prestatie.

De wedstrijd in Miami verliep in de openingsfase allesbehalve vlekkeloos voor de kampioenschapsleider, die bij de start direct onder druk kwam te staan van Charles Leclerc en de leiding verloor. Antonelli gaf toe dat hij verrast werd door de actie van de Ferrari-coureur. "De start was niet zo slecht als gisteren, het ging een stukje beter. Ik had alleen niet verwacht dat Charles zo vroeg zou remmen, dus om hem te ontwijken blokkeerde ik mijn wielen en daarna had ik een beetje geluk met wat er in bocht twee gebeurde", legde hij uit in het interview op de baan met Jenson Button.

Antonelli herovert leiding na strategisch steekspel

Na dat moment in de openingsronde moest de Mercedes-coureur in de achtervolging, waarbij hij even de mist in ging toen hij probeerde de leiding terug te pakken. "Ik maakte een klein foutje met het energiemanagement toen ik Charles probeerde in te halen en toen verloor ik de positie aan Lando", aldus Antonelli. Lando Norris nam vervolgens de leiding over en voerde het veld vijftien ronden lang aan, totdat Mercedes tactisch ingreep. "De snelheid was goed, ik kon dichtbij blijven en toen voerde het team een geweldige strategie uit. We deden een enorme undercut en wisten het daarna thuis te brengen, al was het niet makkelijk", vertelde de racewinnaar over de beslissing die hem uiteindelijk de zege en een voorsprong van ruim drie seconden op de McLaren-coureur opleverde.

Historisch record en riante voorsprong in kampioenschap

Met de overwinning in de Verenigde Staten heeft de tiener zijn leiding in het wereldkampioenschap verder verstevigd. Hij is inmiddels de grens van honderd punten gepasseerd en heeft daarmee een gat van twintig punten geslagen naar zijn teamgenoot George Russell. Dat hij als vervanger van Lewis Hamilton nu al zo'n indrukwekkende reeks neerzet, met eerdere overwinningen in China en Japan, zorgt voor veel bewondering in de paddock. Button wees de jonge coureur dan ook nadrukkelijk op het feit dat hij zojuist een uniek Formule 1-record had gevestigd.

Ondanks de historische prestatie blijft Antonelli nuchter onder het plotselinge succes en richt hij zich direct weer op de toekomst. "Dit is pas het begin. De weg is nog lang, maar we werken keihard en het team levert ongelooflijk werk", reageerde hij bescheiden op de lovende woorden. "Zonder hen zou ik hier niet staan, dus mijn dank gaat vooral uit naar hen en naar mijn familie. Ik ga hier even van genieten en dan weer aan de slag, want Canada is al over twee weken", sloot de kersverse racewinnaar af.

