Sky Sports

Jimmy Fallon bijt plopkap van microfoon tijdens grid walk Brundle in Miami

Sky Sports — Foto: © IMAGO

Jimmy Fallon bijt plopkap van microfoon tijdens grid walk Brundle in Miami

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De Amerikaanse talkshowpresentator Jimmy Fallon heeft rondom de Grand Prix van Miami voor een opmerkelijk tafereel gezorgd tijdens de beroemde grid walk van Martin Brundle. De presentator van The Tonight Show greep de microfoon van de Sky Sports-verslaggever vast, hield deze strak tegen zijn mond en maakte vreemde geluiden, waarna hij vervolgens de plopkap eraf beet. Het opvallende moment ging al snel viral op sociale media.

Fallon was dit raceweekend persoonlijk aanwezig op het Miami International Autodrome om verschillende segmenten op te nemen voor zijn eigen programma op zender NBC. Voorafgaand aan de race, die op zondag werd verreden, begaf de Amerikaan zich op de drukke startopstelling. Toen Brundle hem benaderde voor een kort interview, nam Fallon de regie op een ongebruikelijke manier over. Hij pakte de microfoon met beide handen vast, begon onverstaanbare klanken uit te stoten, om vervolgens zijn tanden in de plopkap van de zender te zetten. Eerder in het weekend was de presentator ook al te gast in de garage van Red Bull Racing, waar hij werd gespot met Max Verstappen.

Reactie Brundle

Brundle, die gedurende het seizoen 2026 bij zestien races aanwezig is voor de Britse zender, leek op het moment zelf niet helemaal gediend van de bijzondere actie. Later kon de Brit er wel om lachen en noemde hij Fallon gekscherend zijn nieuwe vriend van de grid walk. Brundle verwees daarbij ook nog even naar de zogeheten 'Brundle-clausule', een ongeschreven regel die voorschrijft dat beroemdheden op de grid verplicht zonder bodyguards met hem in gesprek moeten gaan.

Grid vol sterren

Fallon was overigens lang niet de enige internationale ster die dit weekend de aandacht trok op de grid in Miami. Zo werd voetbalicoon Lionel Messi gesignaleerd in de pitbox van Mercedes en was voormalig toptennisster Serena Williams te gast in de lounge van Ferrari. Ook acteur Colin Farrell liep rond op het asfalt; hij mocht de Pirelli Pole Position-prijs overhandigen aan Kimi Antonelli. Rafa Nadal, de tennislegende uit Spanje, wapperde het zwart/wit-geblokt. De jonge Mercedes-coureur wist de race op zondag uiteindelijk ook op zijn naam te schrijven, voor de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri.

