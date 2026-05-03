Start of Miami GP

Antonelli wint spektakelstuk in Miami, Verstappen knokt zich terug na schuiver bij de start

Start of Miami GP — Foto: © IMAGO
Antonelli wint spektakelstuk in Miami, Verstappen knokt zich terug na schuiver bij de start

Kimi Antonelli wint de Grand Prix van Miami en heeft daarmee zijn derde zege op rij te pakken. Lando Norris moet genoegen nemen met P2, voor teamgenoot Oscar Piastri. Verstappen vertrok weliswaar vanaf P2, maar kwam uiteindelijk na de chaos in de openingsronde als vijfde over de streep.

De weersomstandigheden waren het hele weekend al het grote gespreksonderwerp. Op vrijdag en zaterdag scheen de zon nog volop, maar op zondag waren er regenbuien rondom Miami. De Formule 2-race werd met een half uurtje uitgesteld en de Formule 1 Grand Prix is juist naar voren gehaald. Tijdens de start was het droog, hoewel er wel een flink wolkendek hing. Het was ongeveer 27 graden Celsius bij de start en de baantemperatuur bedroeg 35,5 graden Celsius. De FIA gaf aan dat er 40 procent kans op regen was.

Chaos bij start Grand Prix Miami

Toen de startlichten in Miami doofden, kwamen Verstappen en Antonelli niet goed van hun plek. Antonelli had de minste schade en viel terug naar P2, maar Verstappen verloor bij het ingaan van bocht twee de controle over zijn wagen. Bij het rijden over de kerbstone maakte hij vervolgens een pirouette en wist hij wonderbaarlijk genoeg uit de problemen te blijven. Als achtste sloot hij daarna weer aan, terwijl Leclerc door de chaos de leiding in handen had. Die verloor de Monegask in ronde vijf, toen Antonelli Leclerc voorbijging in bocht 17.

Safety car

De safety car moest er in ronde zes aan te pas komen. Op de beelden was een woeste Hadjar te zien, waarbij zijn RB22 in de muur stond. De Red Bull-coureur raakte met zijn linkerband de muur bij het ingaan van de chicane en brak daarbij de stuurstang. Ook Gasly zag zijn race eindigen, maar dan in bocht 17. De Alpine-coureur was met Lawson aan het knokken en probeerde aan de buitenkant van de bocht te blijven, maar kreeg een beuk aan de zijkant van Lawson en ging over de kop de bandenstapel in. Beide mannen vielen na dat moment uit en ook Hülkenberg werd een uitvaller. Verstappen greep dat moment aan om nieuwe harde banden te halen en kwam als zestiende weer de baan op.

Herstart: Leclerc verliest koppositie, Verstappen zet inhaalrace in

In ronde elf reed de safety car van Bern Mayländer weer de pitstraat in en mocht Leclerc het tempo bepalen. Na de startstreep was het Piastri die direct Russell wist in te halen voor P4 en klaagde hij achteraf bij zijn team over een gevaarlijke actie van de Engelsman. Verstappen wist in twee ronden tijd direct twee plekken te winnen en lag op P14. Leclerc verloor vervolgens de koppositie aan Norris, die in bocht 8 de leiding overnam. De Monegask zag eventjes later ook Antonelli voorbijkomen en viel terug naar P3.

Pitstops met regenbuien in de buurt

Russell was de eerste van de top vijf die in ronde 21 een reguliere stop maakte en koos voor de harde banden. Dat was op dat moment een opvallende keuze, omdat er ook regen werd verwacht rond die periode. Daarna volgden ook Leclerc, Bottas en Stroll, terwijl Antonelli ondertussen te horen kreeg dat het al aan het druppelen was. "Waarom zijn we gestopt? De volgende keer dat je een grote beslissing neemt, moet je eerst overleggen", gaf Leclerc over de boordradio aan, waarmee hij duidelijk liet blijken het niet eens te zijn met de keuze van het team. Verstappen was inmiddels al doorgestoomd naar P5 en lag achter Hamilton.

Verstappen kortstondig aan de leiding

In ronde 26 had Verstappen de leiding van de race in handen. Dat kwam doordat Norris, Antonelli en Piastri vers rubber gingen halen en hij Hamilton voorbijging. Antonelli zat enkele ronden achter de Nederlander, maar haalde hem in ronde 29 in bij het ingaan van bocht acht. Norris wilde er ook direct voorbij, maar moest wachten tot aan bocht zeventien. De regerend kampioen haalde Verstappen op het rechte stuk in. Verstappen probeerde nog te kruisen, maar moest zich gewonnen geven. Antonelli en Norris beschikten op dat moment dan ook over vers rubber, terwijl Verstappen al 23 ronden op zijn banden had gereden. Bottas moest intussen zijn drive-through-penalty uitzitten vanwege te hard rijden in de pitstraat.

Antonelli ziet Norris naderen, Verstappen moet achterom kijken

Vanaf ronde 35 voerde Norris de druk op leider Antonelli op. De Engelsman zat nog maar acht tienden achter de Italiaan en had ook nog eens de snelste ronde in handen. Verstappen lag op dat moment tien seconden achter dat duo, maar had nog geen druk van Leclerc, die op zes seconden achter de Red Bull reed, maar wel gestaag het gat aan het dichten was.

Met nog twaalf ronden te gaan meldde Leclerc zich aan de achterkant van de RB22 van Verstappen. De Monegask reed op harde banden die 23 ronden oud waren, terwijl Verstappen al 38 ronden op dezelfde bandensoort reed en zich moest gaan verdedigen. Twee ronden later kon Verstappen geen vuist maken tegen Leclerc. Verstappen verloor P3 in bocht één, maar wist twee bochten later zijn positie nog even terug te pakken. Richting bocht elf moest hij zich echter alsnog gewonnen geven. Piastri zat er ook niet ver achter en had eveneens de messen geslepen om Verstappen te verschalken voor de vierde plek, wat een ronde later ook gebeurde.

Slotfase

In de slotfase van de race was het Russell (P6) die zicht had op Verstappen, maar nog wel een seconde moest goedmaken. Norris leek de strijd om de overwinning te hebben opgegeven, want het gat richting Antonelli was alleen maar gegroeid. Met nog twee ronden te gaan zat Russell in de versnellingsbak van Verstappen, maar een gaatje vinden bleek niet zo makkelijk. Verstappen gaf P5 dan ook niet cadeau en verdedigde zijn plek toen Russell hem in bocht zeventien voorbij wilde. Richting bocht één zat Russell ernaast en ging hij er voorbij, maar Verstappen dook daar weer aan de binnenkant en het duo raakte elkaar daarbij, waarbij de wing end plate van de Mercedes er los bij hing.

Piastri wist Leclerc in de een-na-laatste ronde nog te passeren voor P2 en ook Russell slaagde erin om Verstappen te verschalken. Daarna volgde nog een megamoment voor Leclerc, die een spin maakte en daarbij schade opliep. Het was echter Antonelli die zijn derde overwinning op rij wist bij te schrijven. Norris werd als tweede afgevlagd en Piastri pakte de laatste podiumplek. Leclerc verloor zijn positie aan Russell en ook Verstappen ging nog aan de Monegask voorbij.

Messi brengt bezoekje aan paddock Miami voorafgaand aan race

