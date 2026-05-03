Verstappen wijst naar opgelost stuurprobleem RB22: 'Was duidelijk iets mis mee'
Nog los van de updates en het gewicht van de RB22 onthult Max Verstappen in gesprek met Motorsport.com dat het stuursysteem van de wagen hem niet helemaal lag. De Nederlander legt uit dat de lentestop onder andere daarvoor is gebruikt, waardoor het gevoel met de Oostenrijkse wagen in Miami een stuk beter is.
Red Bull Racing reisde met flink wat updates af naar Miami, maar dat geldt voor meerdere teams. Voor Verstappen was het grote probleem in de afgelopen drie raceweekenden vooral dat hij niet kon vertrouwen op de wagen. Ook Isack Hadjar meldde dezelfde klachten. De pure snelheid van de RB22 lijkt nog steeds te laag te zijn om de Mercedessen uit te dagen, maar op zaterdag was te zien dat Verstappen zijn wagen op P2 kon krijgen als er weer gepusht kan worden.
Stuursysteem
Verstappen wijst naar het stuur van de RB22: "Het zit hem vooral in het stuursysteem, waar duidelijk iets mis was. Dat hebben ze eindelijk kunnen verhelpen, dus nu kan ik tenminste weer normaal sturen." De Nederlander had dit tijdens de testweek in Barcelona al aangegeven, maar volgens hem was het lastig om de oorzaak te vinden tot aan de lentestop. "Je denkt aan het stuur, maar er spelen veel dingen een rol, ook op het gebied van aerodynamica. Uiteindelijk is de hele ophanging ontworpen om aerodynamisch optimaal te zijn, dus er zijn altijd veel complicerende factoren bij betrokken", aldus Verstappen.
De ingreep bij Red Bull hield in dat het complete stuurhuis en de bijbehorende onderdelen zijn vervangen, waardoor alle mogelijke oorzaken werden aangepakt.
