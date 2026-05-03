Het team van Red Bull Racing heeft ervoor gekozen om na de diskwalificatie van Isack Hadjar tijdens de kwalificatie in Miami ook direct diverse motoronderdelen te wisselen. De Fransman moet daarom vanuit de pitstraat gaan starten, maar hij moest al achteraan beginnen, waardoor dit geen extra nadeel oplevert.

Hadjar werd uit de uitslag van de kwalificatie geschrapt vanwege de floorboards van de wagen, die te ver uitschoten. Het ging specifiek om twee millimeter aan zowel de linker- als rechterkant, maar het was wel een overtreding van artikel 3.5.5 van het technisch reglement. De diskwalificatie is daarvoor dan ook de standaardstraf.

Red Bull grijpt in bij power unit Hadjar

Red Bull heeft na dat bericht besloten om Hadjar te voorzien van twee nieuwe onderdelen in de power unit. De Fransman krijgt een nieuwe energy store. Daarvan zijn er drie per seizoen toegestaan, maar Hadjar gaat nu al over op zijn vierde van het seizoen en overtreedt daarmee artikel B8.2.2(d) van de Sporting Regulations. Daarnaast is er nieuwe control electronics geïnstalleerd. Ook hier geldt dat er maximaal drie exemplaren per jaar mogen worden gebruikt, en ook dit is het vierde exemplaar voor Hadjar. De Red Bull-coureur wordt daarom verplicht om vanuit de pitstraat te gaan starten.

