close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Mekies: 'Vertrek van Lambiase heeft geen invloed op toekomst Verstappen'

Verstappen maakt zijn borst nat voor GP Miami: "Wordt geen rechttoe-rechtaan race"

Mekies: 'Vertrek van Lambiase heeft geen invloed op toekomst Verstappen' — Foto: © IMAGO

Verstappen maakt zijn borst nat voor GP Miami: "Wordt geen rechttoe-rechtaan race"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor Max Verstappen maakt het niet zoveel uit of het straks gaat regenen tijdens de Grand Prix van Miami. De Nederlander legt tijdens de drivers parade uit dat het team met alle weersomstandigheden zal omgaan, al erkent Verstappen dat het mogelijk de eerste regenrace in de nieuwe wagens gaat worden.

Het weer speelt al het hele weekend een grote rol in Miami. De afgelopen dagen was het vooral zonnig en warm, maar op zondag kwam het met bakken uit de hemel. De starttijd van de race is dan ook aangepast naar aanleiding van de verwachte buien. Tijdens de Formule 2-race regende het ook flink door en het is afwachten of dat tijdens de Grand Prix van Miami opnieuw het geval zal zijn.

Regenrace?

Ook Verstappen tast nog in het duister: "Laten we eerst maar eens kijken hoeveel regen we krijgen, of misschien helemaal niet." Toch is het gevoel met de RB22 in Miami verrassend goed geweest: "Gisteren, maar eigenlijk het hele weekend in zijn algemeen, is positief geweest voor ons. Hopelijk kunnen we dat doorzetten in de race. Als het nat wordt, dan gaan we daar ook gewoon mee om. Ik vind het geen ramp om in de regen te rijden, maar ik weet ook dat het verraderlijk zal zijn hier als het regent, met plassen waar we voorzichtig mee moeten zijn. Het wordt geen rechttoe-rechtaan race."

Regen op het Miami International Autodrome is volgens Verstappen dan ook een extreme uitdaging: "Weinig grip, lastig te besturen en het is makkelijk om een fout te maken."

Gerelateerd

Red Bull Racing Red Bull Miami Grand Prix van Miami Miami International Autodrome F1 Grand Prix van Miami

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen wijst naar opgelost stuurprobleem RB22: 'Was duidelijk iets mis mee'

Verstappen wijst naar opgelost stuurprobleem RB22: 'Was duidelijk iets mis mee'

  • 1 uur geleden
Messi brengt bezoekje aan paddock Miami voorafgaand aan race

Messi brengt bezoekje aan paddock Miami voorafgaand aan race

  • 6 minuten geleden
FIA stelt start Formule 2-race met half uur uit vanwege hevige regenval in Miami

FIA stelt start Formule 2-race met half uur uit vanwege hevige regenval in Miami

  • 2 uur geleden
Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig

Verstappen knokt met Hamilton en herstelt na dramastart in Miami, Norris wint eenvoudig

  • Gisteren 18:37
  • 5
'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'

'RB22 heeft flink wat gewicht verloren: grootste stap wordt in Groot-Brittannië verwacht'

  • 29 april 2026 19:31
  • 12
Hadjar uit uitslag kwalificatie geschrapt in Miami na technische overtreding

Hadjar uit uitslag kwalificatie geschrapt in Miami na technische overtreding

  • Vandaag 13:32
  • 10

Net binnen

17:44
Messi brengt bezoekje aan paddock Miami voorafgaand aan race
17:09
Norris niet verrast door opleving Verstappen in Miami: "Dat was wel duidelijk"
16:44
Red Bull wisselt na diskwalificatie ook direct motoronderdelen Hadjar
16:30
Verstappen blijft kritisch op nieuwe regels na aanpassingen: "Daar moeten we vanaf"
16:13
Verstappen wijst naar opgelost stuurprobleem RB22: 'Was duidelijk iets mis mee'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Norris niet verrast door opleving Verstappen in Miami: "Dat was wel duidelijk" LANDO NORRIS

Norris niet verrast door opleving Verstappen in Miami: "Dat was wel duidelijk"

42 minuten geleden
F1-race Miami mogelijk niet volledig verreden: dit is hoe de puntenverdeling dan werkt Puntenverdeling GP van Miami

F1-race Miami mogelijk niet volledig verreden: dit is hoe de puntenverdeling dan werkt

2 uur geleden
Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer? Starttijd

Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer?

Vandaag 09:00 4
Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami Isack Hadjar

Diskwalificatie dreigt voor Hadjar na kwalificatie GP Miami

Vandaag 07:10 13
Ontdek het op Google Play
x