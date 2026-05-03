Verstappen maakt zijn borst nat voor GP Miami: "Wordt geen rechttoe-rechtaan race"
Voor Max Verstappen maakt het niet zoveel uit of het straks gaat regenen tijdens de Grand Prix van Miami. De Nederlander legt tijdens de drivers parade uit dat het team met alle weersomstandigheden zal omgaan, al erkent Verstappen dat het mogelijk de eerste regenrace in de nieuwe wagens gaat worden.
Het weer speelt al het hele weekend een grote rol in Miami. De afgelopen dagen was het vooral zonnig en warm, maar op zondag kwam het met bakken uit de hemel. De starttijd van de race is dan ook aangepast naar aanleiding van de verwachte buien. Tijdens de Formule 2-race regende het ook flink door en het is afwachten of dat tijdens de Grand Prix van Miami opnieuw het geval zal zijn.
Regenrace?
Ook Verstappen tast nog in het duister: "Laten we eerst maar eens kijken hoeveel regen we krijgen, of misschien helemaal niet." Toch is het gevoel met de RB22 in Miami verrassend goed geweest: "Gisteren, maar eigenlijk het hele weekend in zijn algemeen, is positief geweest voor ons. Hopelijk kunnen we dat doorzetten in de race. Als het nat wordt, dan gaan we daar ook gewoon mee om. Ik vind het geen ramp om in de regen te rijden, maar ik weet ook dat het verraderlijk zal zijn hier als het regent, met plassen waar we voorzichtig mee moeten zijn. Het wordt geen rechttoe-rechtaan race."
Regen op het Miami International Autodrome is volgens Verstappen dan ook een extreme uitdaging: "Weinig grip, lastig te besturen en het is makkelijk om een fout te maken."
