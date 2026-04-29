De toch wat te zware RB22 heeft volgens De Telegraaf de nodige kilo’s verloren richting het raceweekend in Miami. De verwachting is dat de wagen van Max Verstappen en Isack Hadjar rond de Grand Prix van Oostenrijk of die op Silverstone volledig op gewicht is.

De RB22 is sinds de start van het seizoen te zwaar. Dat geldt overigens voor meerdere teams, die allemaal op zoek zijn naar oplossingen. In het geval van Red Bull Racing zou het om zo’n 12 kilogram overgewicht gaan, maar daar zijn inmiddels stappen in gezet.

Gewichtsreductie

Tijdens de lentestop is er flink doorgewerkt om een aantal problemen van de RB22 aan te pakken. Het gewicht is daarbij ook gereduceerd, zo meldt de krant. De verwachting is dat het overgewicht in Miami nog maar zes of zeven kilogram bedraagt. Red Bull heeft namelijk lichtere onderdelen meegenomen om het gewicht verder te beperken. Toch is het team er nog niet helemaal en wordt verwacht dat de wagen in Oostenrijk of tijdens de race op Silverstone volledig op gewicht is.

