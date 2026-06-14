Mercedes lijkt in te gaan grijpen bij Antonelli en Russell: 'Gaan we evalueren'
Mercedes lijkt in te gaan grijpen bij Antonelli en Russell: 'Gaan we evalueren'
Toto Wolff, teambaas van Mercedes, stelt dat ze intern gaan bespreken of ze George Russell en Andrea Kimi Antonelli nog wel zoveel ruimte gaan geven om te vechten. Dit nadat ze elkaar tijdens de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië weer tegen waren gekomen.
Tegenover Viaplay stelt Wolff dat hij blij is dat Hamilton zijn eerste zege in de auto van Ferrari heeft weten te bemachtigen. "Ten eerste ben ik blij dat Lewis won. Hij verdiende dit. Het heeft ook lang geduurd." Het was tijdens de Grand Prix van België in 2024 dat Hamilton voor het laatst een race won, met alleen een sprintrace tussendoor als kleine troostprijs.
Wolff baalt van race Mercedes
Toto Wolff stelt verder dat voor Mercedes niet veel goed ging op zondag. George Russell eindigde nog wel op P2, maar Andrea Kimi Antonelli viel uit met motorproblemen. "Voor ons werkte niks. Om als eerste te finishen, moet je eerst finishen." Wolff baalt van het aantal uitvalbeurten. "We hebben nu veel uitvalbeurten gehad. Dat is iets wat we moeten oplossen. Ik twijfel ook over het racen. Ik vraag me af of het de juiste strategie is om ons helemaal niet met het racen te bemoeien." Wolff weet overigens niet wat het probleem van Antonelli was. "We weten niet wat het probleem was. Dat moeten we onderzoeken."
Gevechten tussen Russell en Antonelli
Het was in Barcelona ook zeker niet de eerste keer dit seizoen dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli het elkaar het leven zuur zouden maken met gevechten, iets waar volgens Toto Wolff binnen Mercedes naar gekeken moet worden. "Misschien verliezen we zo een overwinning, omdat we beide coureurs gelijke kansen willen geven. Dat moeten we dus evalueren."
Het was in Barcelona ook zeker niet de eerste keer dit seizoen dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli het elkaar het leven zuur zouden maken met gevechten, iets waar volgens Toto Wolff binnen Mercedes naar gekeken moet worden. "Misschien verliezen we zo een overwinning, omdat we beide coureurs gelijke kansen willen geven. Dat moeten we dus evalueren."
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