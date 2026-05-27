Jos Verstappen, Max Verstappen

Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"

Jos Verstappen, Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De kersverse Red Bull Racing-adviseur Gino Rosato heeft zich in zeer lovende bewoordingen uitgelaten over de familie Verstappen. De voormalig Ferrari-veteraan stelt dat Jos Verstappen met zijn onverzettelijke karakter het grootste beest in de Formule 1 heeft gecreëerd. Dat laat de Canadees weten in de Pitstop-podcast.

Eerder deze maand werd bekend dat Rosato op freelancebasis aan de slag gaat bij de Oostenrijkse renstal om de operationele structuur te versterken. De ervaren kracht werkte ruim dertig jaar in de koningsklasse, waarvan het leeuwendeel bij Ferrari, waar hij nauw samenwerkte met grootheden als Michael Schumacher en Kimi Räikkönen. Mede door zijn jarenlange aanwezigheid in de paddock onderhoudt de kersverse adviseur een warme band met de entourage van de viervoudig wereldkampioen.

Harde leerschool

Tijdens de podcast blikt Rosato terug op de opvoeding en harde leerschool die Max Verstappen heeft genoten. Hij omschrijft de vader van de Red Bull-coureur daarbij met een geuzennaam. "Ik denk dat ik me hen beter herinner dan zij mij toen ze jong waren, maar Jos is een pure, pure boef. Je moet niet sollen met Jos", aldus Rosato. Volgens de Canadees heeft die meedogenloze, ouderwetse aanpak absoluut zijn vruchten afgeworpen. "Hij is een pure, eerlijke man. Het is de oude stempel. Wat ga je hem vertellen? Dat hij het slecht heeft gedaan? Je hebt het grootste beest in de Formule 1 gecreëerd, of in ieder geval een van de grootsten. Je stopt stront in de tuin en de bloemen groeien. Hij heeft een heer van hem gemaakt. Een geweldige coureur, maar met een ouderwetse werkethiek", verklaart de nieuwbakken Red Bull-aanwinst.

Beste sinds Schumacher

De voormalig Ferrari-medewerker trekt bovendien een parallel tussen de Nederlander en de iconen uit zijn eigen verleden in Maranello. "Laten we eerlijk zijn, na Michael is hij zonder twijfel de beste coureur", stelt Rosato resoluut. Ook ziet hij gelijkenissen met Kimi Räikkönen, van wiens zoon Rosato de peetvader is. "Max lijkt extreem veel op Kimi. Hij is alleen iets pittiger en wat ruimdenkender dan hij. Kimi lijdt in stilte, terwijl deze af en toe uithaalt", vergelijkt de adviseur de twee coureurs.

'Geen spelletjes'

Wat Rosato het meest waardeert aan het kamp-Verstappen, is de nuchterheid en bereikbaarheid naast de baan. "Ik kan Max nu een berichtje sturen en hij antwoordt me binnen twee minuten. Dat is bij Jos precies hetzelfde", onthult hij. Volgens de ervaren Formule 1-kenner is die oprechtheid zeldzaam in de hedendaagse paddock. "Ze beoordelen mensen niet op het geld dat ze meebrengen en spelen onbewust geen spelletjes achter je rug om. Het zijn gewoon pure, aardige mensen die hun werk doen. Een geweldig familieverhaal van een vader die een kind helpt en dingen leert. Dit is de echte wereld", besluit Rosato.

Vind jij de 'harde' reputatie van Jos Verstappen een positieve factor in de carrière van Max?

50 stemmen

