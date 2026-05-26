Hamilton schaart zich achter Verstappen: 'Het is vreemd'

Volgens Lewis Hamilton schieten de nieuwe motorreglementen voor dit seizoen hun doel voorbij als het gaat om de pure rijbeleving. De zevenvoudig wereldkampioen sluit zich daarmee aan bij de eerdere kritiek van Max Verstappen en stelt dat het wegvallen van vermogen op de rechte stukken niet past bij de sport. Dat laat de coureur weten tijdens de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Canada.

De Brit kende afgelopen weekend in Montreal een uitstekend optreden door in zijn SF-26 als tweede over de streep te komen, wat direct zijn beste resultaat in dienst van Scuderia Ferrari markeerde tijdens een Grand Prix. Na een intens gevecht met Verstappen mocht hij plaatsnemen op het podium, achter racewinnaar Kimi Antonelli. Ondanks de positieve uitslag uitte Hamilton zijn bedenkingen over de manier van racen met de nieuwe reglementen.

Hamilton heeft 'vreemd gevoel' bij 2026-regels

De nieuwe regels introduceren onder meer de zogeheten Straight Mode, bedoeld om de luchtweerstand te minimaliseren en energie te besparen. Hamilton benadrukt in de persconferentie dat juist dit systeem voor een onnatuurlijke ervaring zorgt. "Ik denk niet dat het echt vanzelf gaat, dat is zeker. Het blijft een vreemd gevoel. Je gaat vol op het gas, je opent de Straight Mode, en dan valt het vermogen halverwege het rechte stuk weg en beginnen de toerentallen te zakken. Dat voelt niet zoals motorsport hoort te voelen. De motor zou helemaal tot het einde van het rechte stuk moeten doortrekken en blijven trekken, zoals vroeger in de V8- of V10-tijd, toen ze maar bleven doortrekken", aldus de nummer vier uit de huidige WK-stand.

Hamilton ziet ook voordelen aan nieuw reglement

Toch ziet de Ferrari-coureur niet louter nadelen aan de generatie auto's van dit jaar. "Uiteindelijk denk ik wel dat de auto fundamenteel beter ontworpen is, omdat we daardoor dichter op elkaar kunnen racen en elkaar beter kunnen volgen. Dat is het beste eraan", verklaart hij. "Maar dat stuk met het vermogen is minder leuk. En ja, de teams met de beste power unit hebben daar natuurlijk voordeel bij", voegt de routinier daar direct aan toe. Volgens de Brit is het energiemanagement simpelweg een extra element in het racen dat er vroeger niet was, wat de onwennigheid in de cockpit verklaart.

Met zijn uitspraken deelt Hamilton de mening van Verstappen, die de huidige bolides eerder al bestempelde als 'Formule E op steroïden' en het energiemanagement vergeleek met Mario Kart. Waar de Red Bull-coureur dreigde de sport te verlaten als de reglementen niet worden aangepast, doet Hamilton dit soort uitspraken niet. Toch kan het helpen dat een zevenvoudig wereldkampioen dezelfde zorgen deelt als de viervoudig wereldkampioen. Met hun staat van dienst hebben zij immers invloed in de paddock.

