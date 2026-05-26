Terwijl Lewis Hamilton een heerlijke middag beleefde in Canada, was het Charles Leclerc die in zak en as zat na de race in Noord-Amerika. De Monegask stelt dat hij het hele weekend geen moment vertrouwen in zijn bolide had en noemt zijn vierde plaats dan ook een gelukje.

Hoewel Leclerc gisteren als vierde over de streep kwam, was het verschil met de kop van het veld aanzienlijk. Terwijl Mercedes-coureur Kimi Antonelli de overwinning greep en Leclercs teamgenoot Lewis Hamilton als tweede eindigde, worstelde de 28-jarige coureur de gehele race met de wegligging van zijn Ferrari. Leclerc kende op vrijdag al problemen met zijn remmen en kreeg de banden de rest van het weekend niet aan de praat.

Artikel gaat verder onder video

Nachtmerrie in Montreal

De huidige nummer drie in het wereldkampioenschap steekt zijn frustratie over het verloop van het weekend niet onder stoelen of banken. "Het was een nachtmerrie van een weekend, waarschijnlijk het moeilijkste weekend uit mijn Formule 1-carrière", zo citeert Crash Leclerc. De coureur van de Italiaanse renstal legt uit dat hij vanaf de eerste training geen moment de controle voelde over de wagen. "Ik had vanaf de eerste ronde in de eerste vrije training tot de allerlaatste ronde van de race nul gevoel met de banden. Zelfs in de laatste vijftien ronden reed ik anderhalve seconde te langzaam, puur om geen risico te nemen", verklaart de Ferrari-rijder.

Hamilton als maatstaf

Waar Leclerc worstelde, kende zijn teamgenoot aan de andere kant van de garage een uitstekende race tijdens deze editie van de Canadese Grand Prix. Hamilton wist in de slotfase Max Verstappen te passeren om zo de tweede plaats veilig te stellen voor de Scuderia. Dat de zevenvoudig wereldkampioen wel competitief was, biedt Leclerc naar eigen zeggen waardevolle data voor de rest van het seizoen. "Het goede is dat ik op een weekend als dit een geweldige maatstaf heb, aangezien Lewis absoluut ongelooflijk was en een geweldig gevoel met de auto had", stelt Leclerc. "Ik kan dus analyseren en begrijpen waarom er zoveel verschil was", voegt hij daaraan toe. De Monegask benadrukt dat het grote tijdsverschil met Hamilton niet direct te wijten is aan een verkeerde afstelling van de wagen. Volgens hem zit het probleem dieper en heeft het te maken met de specifieke karakteristieken van het circuit in combinatie met zijn eigen rijstijl. "Montreal is historisch gezien geen circuit waar ik bijzonder sterk ben", geeft hij toe. "Net als Melbourne is dit een baan waar ik erg worstel met mijn rijstijl", legt hij uit. "Het ritme van de bochten past niet goed bij mij", aldus de meervoudig racewinnaar.

Vierde plek is geluk

Ondanks het gebrek aan snelheid wist Leclerc toch twaalf belangrijke punten te scoren voor het constructeurskampioenschap, waarin Ferrari momenteel de tweede plaats bezet achter het team van Mercedes. De coureur beseft dat dit resultaat op 25 mei 2026 het maximaal haalbare was onder de gegeven omstandigheden. "Op de eerste bandenset dacht ik nog dat er een mogelijkheid was om naar voren te kijken en misschien voor het podium te vechten", blikt hij terug op de openingsfase. "Maar zodra ik naar de mediumband wisselde, begreep ik dat het een wonder zou zijn als ik die vierde plaats vast kon houden", erkent Leclerc. De man uit Monte Carlo beschouwt de vierde positie dan ook absoluut niet als een beloning voor een goede race, maar puur als een kwestie van effectieve schadebeperking. "Het resultaat is veel beter dan het gevoel dat ik in de auto had. Maar in dit soort weekenden, wanneer het gevoel er niet is, is het mijn taak om de punten te maximaliseren. Met geluk is de vierde plaats een goed resultaat, gezien het zeer slechte gevoel dat ik had", besluit Leclerc.