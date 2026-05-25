Kimi Antonelli heeft gisteren de Grand Prix van Canadaop zijn naam geschreven. Na afloop van de race mocht de negentienjarige Italiaan het ereschavot delen met Lewis Hamilton en Max Verstappen. Voor de jonge coureur van Mercedes was het een unieke ervaring om geflankeerd te worden door deze twee grootheden uit de sport.

Tijdens de race in Montreal was de Mercedes-coureur wederom te sterk voor de concurrentie. De talentvolle rijder kwam als eerste over de streep, gevolgd door Ferrari-coureur Hamilton op ruim tien seconden achterstand. Verstappen completeerde de top drie in zijn Red Bull en behaalde daarmee zijn eerste podiumplaats van dit seizoen. Voor Antonelli betekende de triomf in Canada alweer zijn vierde overwinning op rij; een prestatie die sinds Alberto Ascari in 1952 door geen enkele Italiaan meer is neergezet.

Bijzonder moment

Het delen van het podium met de 41-jarige Brit en de viervoudig wereldkampioen uit Nederland zorgde voor veel vreugde bij de huidige kampioenschapsleider. Na afloop werd hem onder meer door zijn gevoelens over dit specifieke ereschavot. "Dit is zeker een moment dat ik voor altijd zal onthouden", zo vertelde de koploper in de WK-stand. "Het podium delen met Max en Lewis was echt heel erg speciaal", aldus de glunderende coureur die in 2025 het stoeltje van Hamilton overnam bij de Duitse renstal.

Grote voorsprong

De overwinning in Monaco heeft de positie van de Italiaanse sensatie in het wereldkampioenschap verder versterkt. De Mercedes-rijder gaat momenteel aan de leiding met 131 punten, wat een voorsprong van 43 punten betekent op teamgenoot George Russell, die tijdens de race kampte met diverse technische problemen. Hamilton is dankzij zijn tweede plaats in de Monegaskische straten gestegen naar de vierde positie in het klassement met 72 punten. Verstappen kent tot dusver een moeizamer jaar onder de nieuwe reglementen en is met 43 punten terug te vinden op de zevende plek in de WK-stand.