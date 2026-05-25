Antonelli over uniek podium met Hamilton en Verstappen: 'Ik zal dit voor altijd onthouden'
Antonelli over uniek podium met Hamilton en Verstappen: 'Ik zal dit voor altijd onthouden'
Kimi Antonelli heeft gisteren de Grand Prix van Canadaop zijn naam geschreven. Na afloop van de race mocht de negentienjarige Italiaan het ereschavot delen met Lewis Hamilton en Max Verstappen. Voor de jonge coureur van Mercedes was het een unieke ervaring om geflankeerd te worden door deze twee grootheden uit de sport.
Tijdens de race in Montreal was de Mercedes-coureur wederom te sterk voor de concurrentie. De talentvolle rijder kwam als eerste over de streep, gevolgd door Ferrari-coureur Hamilton op ruim tien seconden achterstand. Verstappen completeerde de top drie in zijn Red Bull en behaalde daarmee zijn eerste podiumplaats van dit seizoen. Voor Antonelli betekende de triomf in Canada alweer zijn vierde overwinning op rij; een prestatie die sinds Alberto Ascari in 1952 door geen enkele Italiaan meer is neergezet.
Bijzonder moment
Het delen van het podium met de 41-jarige Brit en de viervoudig wereldkampioen uit Nederland zorgde voor veel vreugde bij de huidige kampioenschapsleider. Na afloop werd hem onder meer door zijn gevoelens over dit specifieke ereschavot. "Dit is zeker een moment dat ik voor altijd zal onthouden", zo vertelde de koploper in de WK-stand. "Het podium delen met Max en Lewis was echt heel erg speciaal", aldus de glunderende coureur die in 2025 het stoeltje van Hamilton overnam bij de Duitse renstal.
Grote voorsprong
De overwinning in Monaco heeft de positie van de Italiaanse sensatie in het wereldkampioenschap verder versterkt. De Mercedes-rijder gaat momenteel aan de leiding met 131 punten, wat een voorsprong van 43 punten betekent op teamgenoot George Russell, die tijdens de race kampte met diverse technische problemen. Hamilton is dankzij zijn tweede plaats in de Monegaskische straten gestegen naar de vierde positie in het klassement met 72 punten. Verstappen kent tot dusver een moeizamer jaar onder de nieuwe reglementen en is met 43 punten terug te vinden op de zevende plek in de WK-stand.
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek
Net binnen
Antonelli over uniek podium met Hamilton en Verstappen: 'Ik zal dit voor altijd onthouden'
- 27 minuten geleden
Lawson komt in navolging van Hülkenberg weg met waarschuwing na fout formatieronde
- 1 uur geleden
Stewards geven Hülkenberg zelden voorkomende straf na Grand Prix van Canada
- 1 uur geleden
- 2
Uniek moment voor familie Hamilton: Lewis en Nic op dezelfde dag op het podium
- 2 uur geleden
Verstappen arriveert als eerste bij persconferentie: 'Wie heeft de Indy 500 gewonnen?'
- 2 uur geleden
- 2
Red Bull ontkent dat het Verstappen negeert: "Absoluut niet"
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei
Olav Mol analyseert technische ingrepen aan de Red Bull RB22: 'Constructiefout bij Max'
- 6 mei