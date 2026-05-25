close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kimi Antonelli after his win in Canada

Antonelli over uniek podium met Hamilton en Verstappen: 'Ik zal dit voor altijd onthouden'

Kimi Antonelli after his win in Canada — Foto: © IMAGO

Antonelli over uniek podium met Hamilton en Verstappen: 'Ik zal dit voor altijd onthouden'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Kimi Antonelli heeft gisteren de Grand Prix van Canadaop zijn naam geschreven. Na afloop van de race mocht de negentienjarige Italiaan het ereschavot delen met Lewis Hamilton en Max Verstappen. Voor de jonge coureur van Mercedes was het een unieke ervaring om geflankeerd te worden door deze twee grootheden uit de sport.

Tijdens de race in Montreal was de Mercedes-coureur wederom te sterk voor de concurrentie. De talentvolle rijder kwam als eerste over de streep, gevolgd door Ferrari-coureur Hamilton op ruim tien seconden achterstand. Verstappen completeerde de top drie in zijn Red Bull en behaalde daarmee zijn eerste podiumplaats van dit seizoen. Voor Antonelli betekende de triomf in Canada alweer zijn vierde overwinning op rij; een prestatie die sinds Alberto Ascari in 1952 door geen enkele Italiaan meer is neergezet.

Bijzonder moment

Het delen van het podium met de 41-jarige Brit en de viervoudig wereldkampioen uit Nederland zorgde voor veel vreugde bij de huidige kampioenschapsleider. Na afloop werd hem onder meer door zijn gevoelens over dit specifieke ereschavot. "Dit is zeker een moment dat ik voor altijd zal onthouden", zo vertelde de koploper in de WK-stand. "Het podium delen met Max en Lewis was echt heel erg speciaal", aldus de glunderende coureur die in 2025 het stoeltje van Hamilton overnam bij de Duitse renstal.

Grote voorsprong

De overwinning in Monaco heeft de positie van de Italiaanse sensatie in het wereldkampioenschap verder versterkt. De Mercedes-rijder gaat momenteel aan de leiding met 131 punten, wat een voorsprong van 43 punten betekent op teamgenoot George Russell, die tijdens de race kampte met diverse technische problemen. Hamilton is dankzij zijn tweede plaats in de Monegaskische straten gestegen naar de vierde positie in het klassement met 72 punten. Verstappen kent tot dusver een moeizamer jaar onder de nieuwe reglementen en is met 43 punten terug te vinden op de zevende plek in de WK-stand.

Geloof jij dat Kimi Antonelli de potentie heeft om net zo groot te worden als Verstappen of Hamilton?

42 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Mercedes Lewis Hamilton Kimi Antonelli Grand Prix van Canada

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton Live

LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton

  • Gisteren 22:00
  • 6
Russell biedt excuses aan voor woede-uitbarsting na uitvalbeurt

Russell biedt excuses aan voor woede-uitbarsting na uitvalbeurt

  • Vandaag 13:17
  • 6
Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"

Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"

  • Vandaag 10:49
  • 10
Verstappen liet Red Bull bewust fout maken: 'Moest het ze laten voelen, want ze wilden niet luisteren'

Verstappen liet Red Bull bewust fout maken: 'Moest het ze laten voelen, want ze wilden niet luisteren'

  • Vandaag 13:31
  • 3
Verstappen onthult cruciaal gesprek met Red Bull: "Ik weet wat ik wil"

Verstappen onthult cruciaal gesprek met Red Bull: "Ik weet wat ik wil"

  • Vandaag 12:01
  • 3
Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"

Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"

  • Vandaag 10:01
  • 5

Net binnen

17:37
Lawson komt in navolging van Hülkenberg weg met waarschuwing na fout formatieronde
16:52
Stewards geven Hülkenberg zelden voorkomende straf na Grand Prix van Canada
16:15
Uniek moment voor familie Hamilton: Lewis en Nic op dezelfde dag op het podium
15:58
Verstappen arriveert als eerste bij persconferentie: 'Wie heeft de Indy 500 gewonnen?'
15:29
Red Bull ontkent dat het Verstappen negeert: "Absoluut niet"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada Stand Formule 1

Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada

Vandaag 00:45
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!" George Russell

Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"

Vandaag 00:18 5
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee" Max Verstappen

Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"

Gisteren 23:52 2
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek George Russell

Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek

Gisteren 23:02 10
Ontdek het op Google Play
x