white FIA logo with Canadian GP F1 themed background in red and white

Stewards geven Hülkenberg zelden voorkomende straf na Grand Prix van Canada

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De FIA heeft na afloop van de Grand Prix van Canada een uiterst opmerkelijke straf uitgedeeld aan Nico Hülkenberg. De autosportbond legde de coureur van Audi een voorwaardelijke stop-and-go penalty op, een sanctie die in de Formule 1 zelden op deze manier wordt toegepast.

Tijdens de race in Montreal, waar de Duitser als twaalfde over de streep kwam en zodoende nog altijd op nul punten staat dit seizoen, ging het mis in de aanloop naar de start. Hülkenberg en Liam Lawson bevonden zich tijdens de opwarmronde niet op de juiste positie bij de eerste safetycar-lijn. Volgens de reglementen had de 38-jarige coureur daardoor vanuit de pitstraat moeten starten, wat hij naliet. Dit levert normaliter direct een zware straf op, maar de wedstrijdleiding oordeelde dat de situatie dusdanig bizar was dat een reguliere penalty onredelijk zou zijn.

Ongebruikelijk incident

Uit het officiële document van de FIA blijkt dat het om een samenloop van omstandigheden ging. "Dit was een ongebruikelijk incident", zo luidt de verklaring van de stewards. De bolide van Hülkenberg was trager dan verwacht tijdens wat al de derde formatieronde was, terwijl Lawson juist te vroeg wegreed en eigenlijk had moeten wachten op de Audi-coureur. "Tijdens de formatieronde beweerde de coureur van auto 27 dat hij auto 30 niet veilig kon passeren om de juiste positie te herwinnen", aldus de wedstrijdleiding. Omdat de start niet hoefde te worden uitgesteld en beide coureurs uiteindelijk vanaf hun correcte gridpositie vertrokken, had het voorval geen enkele invloed op de wedstrijd.

Voorwaardelijke straf

Ondanks het gebrek aan gevolgen, schrijven de reglementen voor dit vergrijp een verplichte stop-and-go penalty voor. De stewards grepen echter in en noemden deze straf "extreem hard en niet proportioneel voor een overtreding die relatief klein was in effect en impact". Door gebruik te maken van een speciaal artikel uit de internationale sportcode, werd de zware sanctie voorwaardelijk gemaakt. Zolang de routinier dit jaar niet nogmaals dezelfde fout begaat, hoeft hij de straf niet in te lossen. Wel kreeg hij zijn eerste officiële reprimande van het seizoen aan zijn broek.

FIA deelt boete uit aan Russell voor frustraties na uitvalbeurt

