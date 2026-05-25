George Russell is toch wel de grote verliezer van het raceweekend in Canada. De Engelsman zag zijn wagen de geest geven tijdens de wedstrijd en gooide daarna woest zijn headrest uit de wagen en een klemmetje van het stuur. Russell liet zich gaan en kreeg daarvoor een boete van de FIA en komt op de socials om zijn excuses aan te bieden.

Hoewel het slechts de vijfde Grand Prix van het seizoen is, werd duidelijk dat de mannen van Mercedes niet inhielden. Kimi Antonelli zit in goede vorm en wist vóór Canada drie races op rij te winnen. Aan Russell dus alles gelegen om die trend te doorbreken en zelf weer op de hoogste treden te kruipen. Tijdens de sprintrace was al te zien dat beide mannen niet inhielden en tijdens de hoofdrace gebeurde dat opnieuw, totdat de wagen van Russell ermee stopte.

Artikel gaat verder onder video

Russell biedt excuses aan

Russell gooide als reactie daarop zijn headrest uit de wagen en een klemmetje van het stuur. De FIA was daar niet blij mee en deelde een voorwaardelijke boete uit van 5.000 euro. Russell zelf is nu ook op de socials gekomen om zijn excuses aan te bieden voor het tafereel: “Excuses aan de marshals & FIA voor het zwaarder maken van hun werk, dan nodig was. Veel emoties in het moment.”

Apologies to the marshals & FIA for making their job harder than it needed to be. Lots of emotions in the moment. https://t.co/h7Zejcja9x — George Russell (@GeorgeRussell63) May 25, 2026

Gerelateerd