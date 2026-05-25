Verstappen liet Red Bull bewust fout maken: 'Moest het ze laten voelen, want ze wilden niet luisteren'
Max Verstappen heeft zich kritisch uitgelaten over de werkwijze van Red Bull Racing in Canada. De coureur stelt dat het team zijn feedback over de afstelling van de wagen in de wind sloeg. Om zijn gelijk te bewijzen, besloot hij uiteindelijk toch mee te gaan in de keuzes van zijn engineers, om ze te laten voelen dat ze het niet bij het juiste eind zouden hebben.
De frustratie bij de Nederlander kwam voort uit een verschil van inzicht over de set-up. Waar Verstappen een duidelijke richting voor ogen had, koos de renstal een ander pad. De stercoureur besloot de discussie daarover op een gegeven moment te staken, puur om het team met de neus op de feiten te drukken. Red Bull beleefde hierdoor een zware vrijdag en zaterdag in Montreal. "Ik heb het al zo vaak aangegeven, maar soms moet je het dan maar gewoon laten voelen dat het niet werkt", aldus de rijder over zijn beslissing om de foutieve set-up te accepteren.
Red Bull nog zoekende in 2026-seizoen
De uitspraken van de coureur passen in het bredere plaatje van het huidige Formule 1-seizoen. Red Bull Racing beleeft een uiterst moeizame periode en staat momenteel slechts op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. De nieuwe RB22-bolide, ontworpen onder leiding van technisch directeur Pierre Waché, kampt met overgewicht en hardnekkige balansproblemen. Hierdoor vecht Verstappen momenteel in de middenmoot en bezet hij de zevende plaats in de WK-stand.De houding van het team richting de kopman is dan ook opvallend, zeker gezien de druk die momenteel op de organisatie staat. Normaliter wordt er niet getwijfeld aan de feedback van Verstappen, maar in Canada besloot het team vast te houden aan haar eigen visie.
Mekies reageert op kritische uitspraken Verstappen
Red Bull-teambaas Laurent Mekies werd dan ook gevraagd naar zijn kijk op de gang van zaken dit weekend bij de Oostenrijkse renstal. Als hij door Motorsport.com wordt gevraagd naar Verstappens uitspraken, stelt de teambaas dat het experimenteren met de set-up bij Red Bull past en dat het team daar niet mee zal stoppen. "We nemen risico’s telkens wanneer we het gevoel hebben dat we niet de juiste balans hebben gevonden of dat het gat met de concurrentie niet klopt. En als je zulke risico’s neemt, dan probeer je nou eenmaal verschillende richtingen", aldus Mekies.
