Het team van Mercedes heeft ook na de race in Canada nog steeds de snelste wagen tot zijn beschikking met de W17. Daar waar McLaren er vorig jaar nog voor koos om het rijdersduo eigenlijk niet met elkaar te laten racen ondanks de dominante wagen, doet Mercedes dat wel. In de GPFans Raceteam-podcast bespreken GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Remy Ramjiawan de opvallende keuze van Mercedes om vooral niet in te grijpen.

Mercedes weet maar al te goed hoe een gevecht binnen één team werkt. Zo kennen we allemaal nog het intense seizoen van 2016, toen Nico Rosberg en Lewis Hamilton beide aanspraak konden maken op de titel en de Duitser ermee vandoor ging. Destijds wilde Mercedes ook liever geen brokken zien en zich niet bemoeien met de actie op de baan, daar bleef het team destijds ook al bij weg. Wolff en het management lijken diezelfde tactiek te hanteren, waarbij de fans de grote winnaars zijn.

Moet Mercedes niet ingrijpen?

Kissing juicht de houding van Mercedes toe, maar vindt ook dat er soms wel heel veel risico wordt genomen door Antonelli en Russell: “Continue gevechten onderling; ik vraag me soms wel af: is dat wel juist? Moet je nu wel zo heftig vechten met elkaar?” Het alternatief is namelijk om samen te werken, wat Antonelli en Russell nog niet echt doen: “Of samenwerken als een team; dat je zegt: we willen zekerheid. Het is al even geleden dat Mercedes het constructeurskampioenschap wist binnen te halen. Ik ben natuurlijk voor gevechten, maar tijdens de race dacht ik dat het soms fout zou gaan. Als Russell niet was uitgevallen, dan was het denk ik wel gebeurd.”

Antonelli is hustling all over the back of Russell's car once more 👇#F1 #CanadianGP | LAP 28/68 pic.twitter.com/KuILy6O2YI — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

'Vorig jaar hebben we ons kapot geërgerd aan teamorders bij McLaren

Volgens tafelgenoot Ramjiawan verdient Mercedes een dikke pluim door het maar te laten gebeuren: “Dan gooi ik er wel even een dooddoener in: het gaat goed, totdat het fout gaat. Kijk, als we het vergelijken met McLaren vorig jaar, toen hadden we die papaja-regels. Dus Norris en Piastri mochten eigenlijk niet met elkaar knokken. Daar hebben we ons het hele jaar kapot aan geërgerd, totdat Verstappen ineens ging meedoen en dat spelletje bij McLaren verstoorde. Dan ben ik blij dat Toto Wolff en consorten zeggen: ‘laat ze lekker racen’. En ja, dat kan ook uitmonden in Spanje 2016, toen Rosberg en Hamilton er samen afvlogen. Dat was hier ook bijna gebeurd met Russell en Antonelli, maar het is niet gebeurd en het valt Mercedes te prijzen dat ze het toelaten.”

