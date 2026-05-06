Red Bull Racing heeft de RB22 flink onder handen genomen, zo claimt Olav Mol. De analist stelt dat de renstal van teambaas Laurent Mekies niet alleen aerodynamische aanpassingen heeft doorgevoerd, maar ook een constructiefout in de wagen van Max Verstappen heeft aangepakt.

Hoewel het team voor de Grand Prix van Miami een omvangrijk updatepakket introduceerde dat door analisten als een 'B-versie' wordt omschreven, wijst Mol aan de hand van beelden op de concrete verschillen. "Updates zijn meestal de aerodynamische zaken, voorvleugels, een beetje afstelling, soms een beetje de geometrie van het geheel", legt hij uit in Race Café. Toch ziet hij duidelijke veranderingen ten opzichte van eerdere races dit seizoen. "De wielbasis, die is langer geworden", wijst hij naar de ruimte tussen de voor- en achterwielen. Ook de vormgeving van de sidepods en de bargeboards is volgens hem compleet veranderd.

Constructiefout in stuurhuis

Naast het uiterlijk van de auto benadrukt Mol dat er een dieper liggend probleem is opgelost. "Er zat eigenlijk een constructiefout in de auto van Max", stelt de commentator. Hij doelt daarmee op het stuurhuis, een onderdeel waar Verstappen sinds de wintertests al ontevreden over was. "Het gevoel uit het stuurhuis was niet oké. Hij zegt: daardoor waren er momenten dat ik in één keer onderstuurgevoel had en toen weer niet, en toen weer wel, en toen weer niet", verwoordt Mol de klachten van de viervoudig wereldkampioen. Inmiddels is het volledige stuurhuis vervangen, wat direct resulteerde in een betere kwalificatie in Miami.

Driveability

Uiteindelijk draait het volgens Mol allemaal om het vertrouwen van de coureur in het materiaal. Hoewel de RB22 ook is voorzien van een nieuwe actieve achtervleugel en zo'n zes kilogram lichter is geworden, is het rijgevoel doorslaggevend. "Driveability", benoemt Mol als het belangrijkste punt. "Dat de coureur zich senang voelt met wat hij aan zijn kont vast heeft zitten", aldus de analist. Dat Verstappen zich weer comfortabeler voelt in de wagen, komt op een cruciaal moment voor Red Bull. De Nederlander bezet momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 26 punten, ruim achter leider Kimi Antonelli die honderd punten heeft verzameld. Ook bij de constructeurs moet de formatie een inhaalslag maken; het team staat daar op de vierde plek met dertig punten, terwijl Mercedes de ranglijst aanvoert.