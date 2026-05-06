Olav Mol at Ziggo Sport

Olav Mol analyseert technische ingrepen aan de Red Bull RB22: 'Constructiefout bij Max'

Olav Mol analyseert technische ingrepen aan de Red Bull RB22: 'Constructiefout bij Max'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Red Bull Racing heeft de RB22 flink onder handen genomen, zo claimt Olav Mol. De analist stelt dat de renstal van teambaas Laurent Mekies niet alleen aerodynamische aanpassingen heeft doorgevoerd, maar ook een constructiefout in de wagen van Max Verstappen heeft aangepakt.

Hoewel het team voor de Grand Prix van Miami een omvangrijk updatepakket introduceerde dat door analisten als een 'B-versie' wordt omschreven, wijst Mol aan de hand van beelden op de concrete verschillen. "Updates zijn meestal de aerodynamische zaken, voorvleugels, een beetje afstelling, soms een beetje de geometrie van het geheel", legt hij uit in Race Café. Toch ziet hij duidelijke veranderingen ten opzichte van eerdere races dit seizoen. "De wielbasis, die is langer geworden", wijst hij naar de ruimte tussen de voor- en achterwielen. Ook de vormgeving van de sidepods en de bargeboards is volgens hem compleet veranderd.

Constructiefout in stuurhuis

Naast het uiterlijk van de auto benadrukt Mol dat er een dieper liggend probleem is opgelost. "Er zat eigenlijk een constructiefout in de auto van Max", stelt de commentator. Hij doelt daarmee op het stuurhuis, een onderdeel waar Verstappen sinds de wintertests al ontevreden over was. "Het gevoel uit het stuurhuis was niet oké. Hij zegt: daardoor waren er momenten dat ik in één keer onderstuurgevoel had en toen weer niet, en toen weer wel, en toen weer niet", verwoordt Mol de klachten van de viervoudig wereldkampioen. Inmiddels is het volledige stuurhuis vervangen, wat direct resulteerde in een betere kwalificatie in Miami.

Driveability

Uiteindelijk draait het volgens Mol allemaal om het vertrouwen van de coureur in het materiaal. Hoewel de RB22 ook is voorzien van een nieuwe actieve achtervleugel en zo'n zes kilogram lichter is geworden, is het rijgevoel doorslaggevend. "Driveability", benoemt Mol als het belangrijkste punt. "Dat de coureur zich senang voelt met wat hij aan zijn kont vast heeft zitten", aldus de analist. Dat Verstappen zich weer comfortabeler voelt in de wagen, komt op een cruciaal moment voor Red Bull. De Nederlander bezet momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 26 punten, ruim achter leider Kimi Antonelli die honderd punten heeft verzameld. Ook bij de constructeurs moet de formatie een inhaalslag maken; het team staat daar op de vierde plek met dertig punten, terwijl Mercedes de ranglijst aanvoert.

Heb jij er vertrouwen in dat de updates van Red Bull het gewenste effect hebben op de baan?

8 stemmen

Hill vindt klagende Verstappen hypocriet: "Dat doet hij zelf bij iedereen"

Mekies legt uit dat Verstappen ontsnapt is aan diskwalificatie: 'Exact dezelfde specificaties'

Montoya pleit voor strafpunten Verstappen na kritiek op F1-regels

Italiaanse media lovend over Verstappen: "De grootste variabele van allemaal, is Max"

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden statement na miami

Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren wolff en mekies reageren

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards Stewards vellen oordeel

Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami Flinke tijdstraf

