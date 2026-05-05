Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft toegegeven dat het team een fout heeft gemaakt bij de auto van Isack Hadjar, wat leidde tot zijn diskwalificatie in Miami. Omdat teamgenoot Max Verstappen met exact dezelfde specificatie reed, ontstonden er direct vragen over de legaliteit van zijn RB22, maar volgens de Fransman is de bolide van de viervoudig wereldkampioen volledig goedgekeurd door de autosportbond.

Tijdens het raceweekend in Florida werd Hadjar na de kwalificatie uit de uitslag geschrapt. De 21-jarige coureur had zich als negende gekwalificeerd, maar de technische keuring van de FIA wees uit dat de vloerplaten van zijn auto aan beide kanten twee millimeter te ver uitstaken. Hierdoor voldeed de wagen niet aan het toegestane referentievolume uit de reglementen. Uiteindelijk moest de jonge Fransman de race vanuit de pitstraat aanvangen, mede doordat het team onder parc fermé-condities zonder toestemming nog motoronderdelen verving.

Zelfde auto?

Mekies nam na afloop de volledige verantwoordelijkheid voor de reglementaire overtreding bij de auto van de jonge coureur. De vraag was echter waarom Hadjar - vermeend met dezelfde auto als Verstappen - illegaal bleek en de Nederlander niet. "Ze stonden op exact dezelfde specificatie", zo vertelde de teambaas van Red Bull al eerder. Volgens de topman was het een menselijke inschattingsfout binnen de renstal. "We hebben fouten gemaakt bij de auto van Isack", geeft hij toe. "De auto bleek hierop twee millimeter te breed te zijn", aldus Mekies, die baalt van de falende interne processen. "We hadden het eerder moeten opmerken tijdens onze routinecontroles", stelt hij vast. "Dat hebben we niet gedaan."

Was Verstappen dan wél legaal?

Omdat Red Bull bevestigde dat beide auto's met dezelfde specificatie de baan op waren gestuurd, rees al snel de vraag of de bolide van Verstappen ook onder een vergrootglas lag bij de wedstrijdleiding. De Nederlander kende een bewogen race in Miami en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep. Gevraagd naar opheldering over of de FIA ook de auto van Verstappen aan een extra inspectie heeft onderworpen na de diskwalificatie van zijn teamgenoot, was Mekies stellig. "De FIA was tevreden met de auto van Max, ja", zo nam hij de laatste twijfels weg.

