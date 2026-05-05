FIA overweegt ingrijpen door teams, Red Bull doet grote onthulling over updates | GPFans Recap

Na de enerverende F1 Grand Prix van Miami hebben we nog genoeg om te bespreken! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

De Grand Prix van Miami zit erop en momenteel is er natuurlijk genoeg na te bespreken over de race in Florida en wordt er ook alweer gekeken richting de toekomst. Lando Norris heeft maar weer eens de nodige kritieken geleverd op auto van dit jaar, waarbij de batterij het flink te verduren krijgt. Terwijl de FIA inmiddels alweer aan het werk is aan de wagens van 2027, focust het team van Red Bull zich momenteel volle bak op het verminderen van het gewicht van de huidige bolides.

Norris ziet voluit racen 'bestraft' worden in Miami: "Batterij moet de prullenbak in"

Volgens Lando Norris moet de Formule 1 zo snel mogelijk afscheid nemen van het batterijsysteem in de auto's. De regerend wereldkampioen stelt dat coureurs momenteel te veel worden afgestraft wanneer zij constant op de limiet proberen te rijden, waardoor het racen te veel om tactiek draait. Dat liet de McLaren-coureur weten na afloop van de F1 Grand Prix van Miami. Lees hier het hele artikel over Lando Norris.

FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen

De FIA heeft een nieuwe troefkaart voor 2027 onthuld om het energiemanagement in de huidige wagens aan te pakken, zo meldt The Race. Het gaat om het verminderen van de downforce, waardoor er minder management nodig is. De FIA stelt dat het simpelweg niet had verwacht dat de teams nu al dermate hoge niveaus van downforce hebben weten te vinden. Lees hier het hele artikel over de plannen van de FIA.

Lionel Messi genoot van Grand Prix Miami en besluit twee F1-coureurs te volgen op Instagram

Lionel Messi wordt wereldwijd door meer dan een half miljard mensen op de voet gevolgd op Instagram, maar zelf is de Argentijnse superster uiterst selectief in wie hij in de gaten houdt. Het zal de Formule 1-fans dan ook verbazen dat er sinds kort twee relatief nieuwe namen uit de koningsklasse van de autosport op dat exclusieve lijstje prijken. Sinds het raceweekend in Miami behoren Mercedes-coureur Kimi Antonelli en Alpine-rijder Franco Colapinto tot de gelukkigen die op een digitale connectie van de voetballer kunnen rekenen. Lees hier het hele artikel over Lionel Messi.

Red Bull Racing plant grote gewichtsbesparing voor Europese races

Red Bull Racing heeft met de upgrade in Miami de tweede ontwikkelingsstap van het seizoen gezet voor de RB22. Waar de eerdere updates in Japan volgens Max Verstappen nog geen verbetering opleverden, bracht het pakket in de Verenigde Staten wel het gewenste resultaat. De grote vraag is nu wanneer de renstal de volgende grote stap kan zetten in de ontwikkelingsstrijd van dit jaar. Lees hier het hele artikel over de plannen van Red Bull Racing.

Was wagen van Verstappen óók illegaal in Miami? Mekies geeft tekst en uitleg

Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft toegegeven dat het team een fout heeft gemaakt bij de auto van Isack Hadjar, wat leidde tot zijn diskwalificatie in Miami. Omdat teamgenoot Max Verstappen met exact dezelfde specificatie reed, ontstonden er direct vragen over de legaliteit van zijn RB22, maar volgens de Fransman is de bolide van de viervoudig wereldkampioen volledig goedgekeurd door de autosportbond. Lees hier het hele artikel over de reactie van Laurent Mekies.

