Stewards leggen 'sneue beslissing' rondom Verstappen uit, Hamilton steekt middelvinger op | GPFans Recap

Na de enerverende F1 Grand Prix van Miami hebben we nog genoeg om te bespreken! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Het was vooral Max Verstappen zelf die absoluut geen saaie wedstrijd meemaakte in Florida. De Red Bull Racing-coureur spinde bij de start en daar heeft hij nu met een knipoog op gereageerd. Vanwege een undercut moest hij de slotfase doen op heel oud rubber. Volgens Lando Norris was Verstappen daar zijn race aan het "verpesten". De undercut gebeurde via een pitstop tijdens de vroege safety car-periode. Bij de exit reed de viervoudig wereldkampioen over de witte lijn. De stewards deelden hier een tijdstraf van vijf seconden voor uit, iets wat Olav Mol een "sneue beslissing" noemde. In een statement van de FIA is uitgelegd waarom de straf pas uren na de race bekend werd. Verder zijn er beelden uitgekomen van Lewis Hamilton die zijn middelvinger opstak tijdens de Grand Prix van Miami, en stemmen Mercedes en Red Bull Ford in met plannen om V8-motoren te introduceren in de koningsklasse.

Norris ziet Verstappen hard verdedigen: 'Kijk wat Max doet, hij verpest daar zijn eigen race'

Volgens Lando Norris had Max Verstappen het zichzelf een stuk makkelijker kunnen maken in de Grand Prix van Miami. De Nederlander kreeg in de slotfase van de race de ene na de andere collega om de oren, mede door de oude banden onder de RB22. In de cooldown room stelt Norris dat Verstappen het zichzelf een stuk makkelijker had moeten maken en vooral niet zo hard had moeten verdedigen. De regerend kampioen ziet de beelden en zegt tegen Piastri: "Kijk wat Max doet, hij verpest daar zijn eigen race." Lees hier het hele artikel over Lando Norris die reageert op het rijgedrag van Max Verstappen in Miami.

Olav Mol kraakt FIA na Verstappen-straf: "Een sneue beslissing"

Olav Mol heeft hard uitgehaald naar de beslissing van de wedstrijdleiding om Max Verstappen na afloop van de Grand Prix van Miami een tijdstraf van vijf seconden te geven. De ervaren Formule 1-commentator is het totaal niet eens met de sanctie die de coureur van Red Bull Racing kreeg opgelegd voor het overschrijden van de witte lijn bij de pituitgang. Volgens Mol slaat de beslissing van de stewards in Florida nergens op. "Als je de onboard terug kan vinden zie je wat een sneue beslissing dit weer is", zo laat hij via zijn officiële X-kanaal weten. Lees hier het hele artikel over Olav Mol na de tijdstraf voor Max Verstappen.

Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"

Lewis Hamilton kende een uiterst frustrerende F1 Grand Prix van Miami nadat hij in de openingsronde schade opliep aan zijn Ferrari. Door een touché met Alpine-coureur Franco Colapinto verloor de zevenvoudig wereldkampioen veel snelheid en kon hij niet meer meestrijden met de koplopers. Uit boosheid stak hij zijn middelvinger uit de cockpit. "Het was een belangrijk deel van de vloer aan de linkerkant", vertelde Hamilton na afloop over de schade bij Viaplay. "Ik denk dat ik daardoor waarschijnlijk een halve seconde per ronde verloor. Vanaf dat moment reed ik in niemandsland." Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die zijn middelvinger opsteekt tijdens de Grand Prix van Miami.

Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren

Volgens Mercedes en Red Bull Racing is de geplande terugkeer naar V8-motoren in de Formule 1 een positieve ontwikkeling. Mohammed Ben Sulayem onthulde eerder tijdens de F1 Grand Prix van Miami dat er vergevorderde plannen klaarliggen voor een nieuwe, lichtere krachtbron. Zowel Mercedes als Red Bull Ford, motorfabrikanten die momenteel fors investeren in de hybride-reglementen, scharen zich achter het idee van de FIA-president. "We staan open voor nieuwe motorreglementen", geeft Toto Wolff aan bij The Race. "We houden van V8-motoren. Dat brengt alleen maar geweldige herinneringen met zich mee en vanuit ons perspectief is het dan een pure Mercedes-motor. Lees hier het hele artikel over de waarschijnlijke terugkeer van de V8 in de koningsklasse.

Verstappen reageert met knipoog op 360-spin: "Ik kan altijd nog gaan rallyrijden!"

Max Verstappen heeft met een knipoog gereageerd op zijn opvallende spin tijdens de F1 Grand Prix van Miami. De coureur van Red Bull Racing verloor in de openingsfase de controle over zijn RB22, maar wist een crash te voorkomen door een volledige pirouette te maken. Hij zag in zijn reddingsactie meer een rallymanoeuvre dan een actie voor de Formule 1, een duidelijke verwijzing naar zijn vader Jos Verstappen. "Ik pushte gewoon de bocht in, maar ik verloor plotseling de achterkant", verklaarde hij tegenover Motorsport.com. "Ik begon gewoon te glijden en als dat eenmaal gebeurt, met veel brandstof aan boord, is het moeilijk op te vangen." Lees hier het hele artikel over de spin van Max Verstappen in Miami.

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden

Max Verstappen heeft na afloop van de F1 Grand Prix van Miami een tijdstraf van vijf seconden opgelegd gekregen voor het overschrijden van de witte lijn bij het uitrijden van de pitstraat. De stewards besloten de coureur van Red Bull Racing echter pas uren na de finish te bestraffen. In een statement van de FIA wordt uitgelegd waarom Verstappen niet gedurende de race zelf werd bestraft. "Toen het incident plaatsvond, was er beperkt videobewijs om een duidelijke beslissing te nemen of er een overtreding had plaatsgevonden", zo valt er te lezen in het rapport van de internationale autosportbond. De wedstrijdleiding besloot daarom te wachten tot na de sessie, in de hoop dat er in de tussentijd beter beeldmateriaal vanuit andere hoeken beschikbaar zou komen. "Dat is gelukt." Lees hier het hele artikel over de timing van de tijdstraf van Max Verstappen.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

