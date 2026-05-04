Verstappen reageert met knipoog op 360-spin: "Ik kan altijd nog gaan rallyrijden!"
Max Verstappen heeft met een knipoog gereageerd op zijn opvallende spin tijdens de F1 Grand Prix van Miami. De coureur van Red Bull Racing verloor in de openingsfase de controle over zijn RB22, maar wist een crash te voorkomen door een volledige pirouette te maken. Hij zag in zijn reddingsactie meer een rallymanoeuvre dan een actie voor de Formule 1, een duidelijke verwijzing naar zijn vader Jos Verstappen.
Het hachelijke moment vond plaats in bocht 2, nadat Verstappen samen met Charles Leclerc en Andrea Kimi Antonelli gedrieën de eerste bocht in dook. Terwijl Leclerc de deur leek dicht te gooien richting de tweede bocht en de twee coureurs elkaar op een haar na raakten, weigerde Verstappen de schuld bij de Ferrari-coureur neer te leggen. Hij stak direct zijn hand op om de verantwoordelijkheid voor de spin op zich te nemen. "Ik pushte gewoon de bocht in, maar ik verloor plotseling de achterkant", verklaarde hij tegenover Motorsport.com. "Ik begon gewoon te glijden en als dat eenmaal gebeurt, met veel brandstof aan boord, is het moeilijk op te vangen."
Klaar voor de rallysport na pirouette
In plaats van in de muur te belanden, besloot de Red Bull-coureur het gas vol in te trappen om de auto zo snel mogelijk weer in de juiste richting te krijgen en het tijdverlies te beperken. "Ik verloor de achterkant in bocht 2 en toen probeerde ik natuurlijk het tijdverlies te minimaliseren door een 360 te doen", blikte Verstappen lachend terug op het incident. "Tja, ik dacht dat ik zou crashen, maar toen besloot ik het gas in te trappen, dus het lukte me om een mooie 360 te maken. Als de Formule 1 niets wordt, kan ik altijd nog gaan rallyrijden!"
Door de pirouette viel Verstappen ver terug tot in de onderste regionen van de top tien. Dit dwong hem tot een gevecht in het drukke middenveld, dat hij zelf omschreef als een "jungle". In zijn inhaalrace moest hij stevige duels uitvechten met onder andere Williams-duo Alexander Albon en Carlos Sainz. Dankzij een undercut werd hij uiteindelijk vijfde.
Stint op de harde band was te lang
In de tweede stint bleek hij machteloos tegen de koplopers, die op veel nieuwer rubber reden. Dat is nou eenmaal het nadeel van een undercut. Desondanks sloot hij de race op het Miami International Autodrome af op de vijfde positie, mede doordat Leclerc in de laatste ronde eveneens spinde en zelfs de muur raakte. "Ik denk dat het tempo op de mediumband niet al te slecht was, maar zodra ik overstapte op de harde compound werd het gewoon een stuk moeilijker", concludeerde Verstappen. "Ik denk nu na de race dat het natuurlijk makkelijk praten is, maar ik denk dat die stint gewoon iets te lang was."
