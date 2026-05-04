McLaren-coureurs en Antonelli nog steeds kritisch op 2026-reglementen: 'Behoorlijk bizar, batterij moet weg'
McLaren-coureurs en Antonelli nog steeds kritisch op 2026-reglementen: 'Behoorlijk bizar, batterij moet weg'
Volgens Formule 1-coureurs Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris leveren de nieuwe motorreglementen nog altijd onvoorspelbare situaties op tijdens de races. Hoewel de recente aanpassingen van de FIA rondom het opladen van de batterij in de kwalificatie positief worden ontvangen, uiten de coureurs van McLaren en Mercedes na afloop van de Grand Prix van Miami stevige kritiek op de enorme snelheidsverschillen op de rechte stukken.
De autosportbond greep in de aanloop naar het raceweekend in Florida in door de limiet voor het terugwinnen van energie in de kwalificatie te verlagen naar zeven megajoule per ronde. Tijdens de persconferentie na de race, die werd gewonnen door de negentienjarige Antonelli, blikten de drie podiumklanten terug op hun eerste volledige weekend met deze aangescherpte regels.
Bizarre snelheidsverschillen
Piastri, die als derde over de streep kwam, stelt dat de kwalificatie er iets op vooruit is gegaan, maar dat de races onveranderd zijn gebleven. De Australiër wijst vooral op de gevechten op de baan. "Vandaag was mijn eerste echte ervaring met het inhalen van mensen en vervolgens moeten verdedigen. Het is eerlijk gezegd behoorlijk bizar". Hij haalt een duel met Mercedes-coureur George Russell aan om de willekeur van het nieuwe systeem te illustreren. "Op een gegeven moment zat George een seconde achter me en wist hij me aan het einde van dat rechte stuk in te halen. Het is gewoon een beetje willekeurig. De snelheidsverschillen zijn enorm en als verdedigende coureur is het ongelooflijk moeilijk om daarop te anticiperen". De McLaren-coureur was in eerste instantie niet te spreken over de inhaalactie van Russell, totdat hij vijf ronden later door het enorme snelheidsverschil zelf een vergelijkbare manoeuvre uitvoerde.
Racewinnaar Antonelli sluit zich aan bij de lezing van zijn collega. De Mercedes-coureur benadrukt dat de actieve aerodynamica het verdedigen extra complex maakt. "De kwalificatie voelt beter en natuurlijker. Maar in de races is het snelheidsverschil enorm". Volgens de Italiaan vereist het racen onder deze reglementen veel blind vertrouwen in de concurrentie. "Je moet vertrouwen hebben in de man die verdedigt, want met deze actieve aero is de auto behoorlijk traag wanneer je van richting wilt veranderen. Je moet dus vooruitdenken".
'Weg met de batterij'
Regerend wereldkampioen Norris, die beslag legde op de tweede plaats, is het meest uitgesproken over de huidige generatie Formule 1-auto's. Hoewel hij de recente FIA-ingreep een kleine stap in de goede richting noemt, is het volgens de Brit nog lang niet op het niveau waar de sport zou moeten zijn. "Als je overal volgas gaat en probeert te pushen zoals in voorgaande jaren, word je daar nog steeds voor gestraft. Je kunt nog steeds niet overal volgas gaan". Norris stelt dat een coureur nooit benadeeld zou mogen worden als hij vroeg op het gas gaat, maar dat dit met het huidige systeem nog steeds het geval is. Zijn conclusie is dan ook helder. "Eerlijk gezegd denk ik niet dat je dat kunt oplossen. Je moet gewoon van de batterij af. Dus hopelijk is dat over een paar jaar het geval".
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Norris ziet Verstappen hard verdedigen: 'Kijk wat Max doet, hij verpest daar zijn eigen race'
- Vandaag 06:59
- 10
Antonelli wijst naar fout Verstappen na derde F1-zege op rij: "Daar had ik geluk mee"
- Gisteren 20:48
- 10
Piastri ziet McLaren stappen maken na podium in Miami: "Ik ben enthousiast over de toekomst"
- Vandaag 13:02
Italiaanse media lovend over Verstappen: "De grootste variabele van allemaal, is Max"
- Vandaag 12:09
- 4
Miami Grand Prix 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami
FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami
Net binnen
Verstappen reageert met knipoog op 360-spin: "Ik kan altijd nog gaan rallyrijden!"
- 30 minuten geleden
McLaren-coureurs en Antonelli nog steeds kritisch op 2026-reglementen: 'Behoorlijk bizar, batterij moet weg'
- 1 uur geleden
- 2
Franco Colapinto moet vluchten voor menigte fans in Miami
- 1 uur geleden
Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren
- 2 uur geleden
- 3
Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"
- 2 uur geleden
- 2
Norris moppert: 'Ben teleurgesteld, dát had simpelweg niet mogen gebeuren'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 30 april
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april