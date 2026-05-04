McLaren-coureurs en Antonelli nog steeds kritisch op 2026-reglementen: 'Behoorlijk bizar, batterij moet weg'

Volgens Formule 1-coureurs Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris leveren de nieuwe motorreglementen nog altijd onvoorspelbare situaties op tijdens de races. Hoewel de recente aanpassingen van de FIA rondom het opladen van de batterij in de kwalificatie positief worden ontvangen, uiten de coureurs van McLaren en Mercedes na afloop van de Grand Prix van Miami stevige kritiek op de enorme snelheidsverschillen op de rechte stukken.

De autosportbond greep in de aanloop naar het raceweekend in Florida in door de limiet voor het terugwinnen van energie in de kwalificatie te verlagen naar zeven megajoule per ronde. Tijdens de persconferentie na de race, die werd gewonnen door de negentienjarige Antonelli, blikten de drie podiumklanten terug op hun eerste volledige weekend met deze aangescherpte regels.

Bizarre snelheidsverschillen

Piastri, die als derde over de streep kwam, stelt dat de kwalificatie er iets op vooruit is gegaan, maar dat de races onveranderd zijn gebleven. De Australiër wijst vooral op de gevechten op de baan. "Vandaag was mijn eerste echte ervaring met het inhalen van mensen en vervolgens moeten verdedigen. Het is eerlijk gezegd behoorlijk bizar". Hij haalt een duel met Mercedes-coureur George Russell aan om de willekeur van het nieuwe systeem te illustreren. "Op een gegeven moment zat George een seconde achter me en wist hij me aan het einde van dat rechte stuk in te halen. Het is gewoon een beetje willekeurig. De snelheidsverschillen zijn enorm en als verdedigende coureur is het ongelooflijk moeilijk om daarop te anticiperen". De McLaren-coureur was in eerste instantie niet te spreken over de inhaalactie van Russell, totdat hij vijf ronden later door het enorme snelheidsverschil zelf een vergelijkbare manoeuvre uitvoerde.

Racewinnaar Antonelli sluit zich aan bij de lezing van zijn collega. De Mercedes-coureur benadrukt dat de actieve aerodynamica het verdedigen extra complex maakt. "De kwalificatie voelt beter en natuurlijker. Maar in de races is het snelheidsverschil enorm". Volgens de Italiaan vereist het racen onder deze reglementen veel blind vertrouwen in de concurrentie. "Je moet vertrouwen hebben in de man die verdedigt, want met deze actieve aero is de auto behoorlijk traag wanneer je van richting wilt veranderen. Je moet dus vooruitdenken".

'Weg met de batterij'

Regerend wereldkampioen Norris, die beslag legde op de tweede plaats, is het meest uitgesproken over de huidige generatie Formule 1-auto's. Hoewel hij de recente FIA-ingreep een kleine stap in de goede richting noemt, is het volgens de Brit nog lang niet op het niveau waar de sport zou moeten zijn. "Als je overal volgas gaat en probeert te pushen zoals in voorgaande jaren, word je daar nog steeds voor gestraft. Je kunt nog steeds niet overal volgas gaan". Norris stelt dat een coureur nooit benadeeld zou mogen worden als hij vroeg op het gas gaat, maar dat dit met het huidige systeem nog steeds het geval is. Zijn conclusie is dan ook helder. "Eerlijk gezegd denk ik niet dat je dat kunt oplossen. Je moet gewoon van de batterij af. Dus hopelijk is dat over een paar jaar het geval".

