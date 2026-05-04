Norris moppert: 'Ben teleurgesteld, dát had simpelweg niet mogen gebeuren'

Volgens regerend wereldkampioen Lando Norris heeft McLaren tijdens het raceweekend in Miami een flinke stap voorwaarts gezet, al heerst er ook een gevoel van teleurstelling over het mislopen van de overwinning. De Britse coureur mocht na afloop zijn 45ste podiumplaats uit zijn Formule 1-carrière vieren, maar moest in de race uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Kimi Antonelli. Dat liet hij weten tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd op zondag.

Norris kende een sterk weekend in de Verenigde Staten, waarin hij zowel de poleposition als de overwinning in de sprintrace opeiste. Dit succes was mede te danken aan een omvangrijk updatepakket voor de MCL40, dat onder meer bestond uit een nieuwe vloer en een herziene achtervleugel. Tijdens de hoofdrace reed de McLaren-coureur vijftien ronden aan de leiding, maar uiteindelijk ging Antonelli er met de zege vandoor. De Mercedes-coureur kwam ruim drie seconden eerder over de streep en verstevigde daarmee zijn leiding in het wereldkampioenschap tot honderd punten.

Strijd met Antonelli

Norris kijkt dan ook met gemengde gevoelens terug op de wedstrijd. "Ik denk dat ik gewoon heel erg blij ben met de situatie waarin we ons bevinden, namelijk dat we vechten voor overwinningen", zo vertelt de coureur, die momenteel de vierde plek in de WK-stand bezet. "Het was een heel sterk weekend. De snelheid die we de afgelopen races hadden, was er simpelweg niet. Dat we dit weekend zo'n grote stap hebben gezet, is geweldig om te zien en ik ben erg trots op het team", voegt hij daaraan toe. Toch knaagt het verlies bij de Brit. "Ik heb het gevoel dat we er beter voor hadden kunnen vechten en hem niet zomaar de undercut hadden moeten laten doen. Ik zeg niet dat we de race zouden hebben gewonnen, want Kimi reed een uitstekende race en zijn tempo was erg sterk. Maar we hadden onszelf in ieder geval een kans moeten geven, en dat hebben we vandaag niet gedaan. Daar ben ik wel een beetje teleurgesteld over", zo legt hij uit.

In de directe confrontatie met Mercedes zag Norris dat zijn concurrent op de mediumbanden de overhand had. Volgens hem komt McLaren op specifieke delen van het circuit nog tekort ten opzichte van de concurrentie. "We zijn niet goed genoeg in de middelsnelle bochten, zoals bocht 4, 5 en 6. Dat is het gedeelte dat leidt naar het langste rechte stuk en de plek waar je iemand kunt dwingen om te verdedigen", zo analyseert Norris de situatie. Daarnaast kampte de Brit met technische ongemakken aan zijn bolide, al kon hij de exacte oorzaak direct na de race nog niet aanwijzen. "Ik had de hele dag al moeite met de achterkant, dus ik weet niet welk onderdeel het was. Ze zeiden alleen dat er wat problemen waren en dat ik een beetje moest afremmen", aldus de coureur.

Ondanks het mislopen van de zege kijkt Norris vol vertrouwen naar de toekomst, zeker met het oog op verdere upgrades die voor de komende races op de planning staan. "Je zou wel gek zijn als je geen vertrouwen hebt in de toekomst als we dit weekend zo veel zijn verbeterd", zo stelt hij vast. Toch waakt hij voor te veel optimisme. "We gaan naar een circuit waar Mercedes de afgelopen vijf, zes jaar waarschijnlijk het beste is geweest. In de Formule 1 is het te makkelijk om dingen op basis van één race te beoordelen. Je moet zien hoe je ervoor staat over een aantal races en op verschillende soorten circuits. Er is dus geen reden om op de zaken vooruit te lopen. We hebben een heel goed weekend gehad, maar ik wil er ook voor zorgen dat het team blijft pushen", zo sluit Norris af.