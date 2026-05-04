Volgens Lando Norris had Max Verstappen het zichzelf een stuk makkelijker kunnen maken in de Grand Prix van Miami. De Nederlander kreeg in de slotfase van de race de ene na de andere collega om de oren, mede door de oude banden onder de RB22.

Norris moest in Miami genoegen nemen met P2, terwijl hij op zaterdag nog de sprintrace wist te winnen. De overwinning in de Grand Prix ging naar Kimi Antonelli, die ook vanaf poleposition vertrok. Verstappen startte vanaf P2, maar spinde in bocht twee en moest vanaf dat moment een inhaalrace rijden.

Verstappen gaf niet snel op en verdedigde hard

Tijdens die inhaalrace koos de Nederlander ervoor om onder de safety car direct naar de harde banden te gaan en de race uit te rijden. Dat leverde in eerste instantie veel plekken op, maar in de slotfase kwamen Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc en George Russell hem alsnog voorbij, omdat zij over verser rubber beschikten.

In de cooldown room stelt Norris dat Verstappen het zichzelf een stuk makkelijker had moeten maken en vooral niet zo hard had moeten verdedigen. De regerend kampioen ziet de beelden en zegt tegen Piastri: "Kijk wat Max doet, hij verpest daar zijn eigen race."

