Hoewel het slechts een schrale troost is, heeft Max Verstappen van het publiek de Driver of the Day-award gewonnen voor zijn optreden in Miami. De Nederlander vertrok vanaf P2 en kwam als vijfde over de streep. Daartussen is er echter een heleboel gebeurd.

Waar er het hele weekend al werd gesproken over regen op zondag, viel het uiteindelijk wel mee. De voorspelde buien bleven uit, wat uiteraard ook te maken had met het vervroegde tijdstip waarop de race plaatsvond. Voor Verstappen was het desondanks een lastige race. Zo verloor hij de RB22 bij het ingaan van bocht twee en moest hij vervolgens een inhaalrace inzetten. De Nederlander lag tijdens de race nog even op kop, maar kon op oude harde banden maximaal een vijfde plek over de streep trekken, met 51 ronden oude banden.

Driver of the Day

Dat leverde de Nederlander de Driver of the Day-prijs op in Miami, waar gemengde reacties op kwamen.

Max Verstappen driver of the day for pit lane violations, doing a 360, smashing off George’s front wing and moving under braking 🤡🤡🤡 what the fuck is going on — Baddie Trencher (@BaddieTrencher) May 3, 2026

How can you spin through no fault of anyone else from P2 and still get DOD.... — Gridlocked (@GridlockedF1) May 3, 2026

You shouldn’t win driver of the day for recovering from your own mistakes — ahmed baokbah 🇸🇦 🏎️🛩️ (@ahmed_baokbah) May 3, 2026

They have to find a way to somehow gift him a win. — Traverse (@traver8e) May 3, 2026

Max always my driver of the day — Ana 🦁 (@maxvcalloway) May 3, 2026

Max Verstappen is Driver of the Day in Miami GP.....



We still owned the grid after that spin 🔥 pic.twitter.com/hGWPBDDei4 — Zain (@am27852) May 3, 2026

Started P2, spun, and finished P5. That’s driver of the day material??? 😂😂😂😂 — PolePositionist (@PolePositionist) May 3, 2026

Verstappen driver of the day, looool why do we even do this award 🤣 — Andy 🪿 (@AndyGraham22) May 3, 2026

