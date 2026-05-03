Antonelli wijst naar fout Verstappen na derde F1-zege op rij: "Daar had ik geluk mee"

Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Miami op zijn naam geschreven en daarmee drie van de vier races dit jaar gewonnen. De negentienjarige Mercedes-coureur vergroot zo zijn voorsprong in het wereldkampioenschap.

Antonelli ving de race in Miami aan vanaf pole position, maar kwam - inmiddels traditiegetrouw - niet goed van zijn plek. Zowel Max Verstappen vanaf P2 als Charles Leclerc vanaf P3 wisten aan de Mercedes-coureur voorbij te gaan in de eerste bocht. Verstappen raakte echter een kerb, waardoor hij spinde en terugviel naar de tiende plaats. Leclerc wist Antonelli even voor te blijven, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de snelheid van de piepjonge Italiaan. Teammaat George Russell leek zesde te worden, maar kwam na een bizarre slotfase alsnog als vierde over de streep. Antonelli heeft daarmee zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verder weten uit te breiden.

Gelukje bij de start

"De start was niet zo slecht als gisteren. Ik had niet verwacht dat Charles zo vroeg zou remmen, waardoor ik blokkeerde. Ik had vervolgens wat geluk met wat er allemaal gebeurde", doelt hij op de spin van Verstappen. "Ik maakte een foutje met mijn energiemanagement en verloor een plek aan Lando [Norris], maar vanaf dat punt ging alles goed. We hadden een hele goede strategie. Maar dit is nog maar het begin. We hebben nog een lange weg te gaan. Ik ga hiervan genieten en daarna weer aan het werk, want over twee weken staat Canada voor de deur."

