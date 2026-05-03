Verstappen moet zich voor tweede incident melden, ook Russell en Leclerc op het FIA-matje
Max Verstappen, Charles Leclerc en George Russell mogen zich allemaal melden bij de stewards na de F1 Grand Prix van Miami. Ze zijn op het matje geroepen na verschillende incidenten in het gevecht om de posities vlak buiten het podium. Verstappen werd vanwege een mogelijk eerdere overtreding al onderzocht.
Andrea Kimi Antonelli schreef de wedstrijd in Florida op zijn naam voor Lando Norris. Charles Leclerc leek het podium te completeren, maar hij kwam onder druk te staan van Oscar Piastri. Nadat de Australiër hem had ingehaald, spinde hij. Hij raakte de muur en de Ferrari liep schade op. Wanhopig probeerde hij George Russell en Max Verstappen achter zich te houden, maar dat lukte net niet. Leclerc en Russell toucheerden in bocht 17 in de laatste ronde. Dit contact wordt onderzocht door de stewards evenals het feit dat Leclerc rondreed met een beschadigde bolide - unsafe condition, zoals de stewards het officieel hebben omschreven.
Het regent onderzoeken in Miami
Voordat Verstappen en Russell de langzaam rijdende Leclerc hadden bereikt, maakten de twee rivalen een eigen momentje mee. Op het start-finishgedeelte lijkt de Brit de Red Bull te hebben aangetikt met zijn voorvleugel, wat zorgde voor een vonkenregen bij de Mercedes. Gelukkig voor Verstappen liep hij geen lekke band op, waardoor hij alsnog naar de vijfde plaats kon rijden.
Het contact tussen Verstappen en Russell, het contact tussen Russell en Leclerc en het feit dat Leclerc met een onveilige auto reed gaan allemaal onderzocht worden en de coureurs zullen hun kant van het verhaal moeten vertellen tegenover de FIA. Verstappen was sowieso al op het matje geroepen voor het mogelijk overschrijden van de witte lijn bij pit exit. Daar is nog geen oordeel over geveld.
