Pato O'Ward zou er goed aan doen om weg te blijven uit de Formule 1 als het hem niet meer trekt, zo wordt gesteld bij het GPFans Raceteam. De Mexicaan haalde onlangs hard uit naar de koningsklasse, waarna wordt gesteld dat de coureur inderdaad dan maar beter in de Amerikaanse IndyCar kan blijven. O'Ward is momenteel nog wel actief als reservecoureur voor het Formule 1-team van McLaren.

De 26-jarige O'Ward liet eerder deze maand weten dat hij geen interesse meer heeft in een overstap naar de Formule 1. Hij uitte felle kritiek op de nieuwe technische reglementen en noemde de sport een kunstmatige show, die hij vergeleek met Mario Kart. "Ik voel dat de IndyCar op dit moment het beste kampioenschap is voor een coureur die echt wil racen. De Formule 1 is nu een kunstmatige show en eerlijk gezegd trekt het me niet meer", aldus O'Ward, die wel lange tijd op zoek is geweest naar een zitje.

Blijf dan gewoon lekker in de IndyCar

Vincent Bruins reageert bij de podcast GPFans Raceteam nuchter op de uitspraken van de coureur die in de IndyCar uitkomt voor Arrow McLaren. "Tja, flikker dan maar gewoon op. Blijf gewoon lekker in de IndyCar rijden dan. Nou vind ik dat ook een geweldige klasse, hoor", stelt hij. Bruins betwijfelt daarnaast of O'Ward überhaupt nog in aanmerking zou komen voor een vast stoeltje in de Formule 1. McLaren heeft momenteel Lando Norris en Oscar Piastri onder contract staan. "Hij is echt wel een goede coureur, maar hij is zo nauw verbonden met McLaren. Pato O'Ward staat echt niet bovenaan het lijstje van de meeste Formule 1-teams. Er zijn genoeg andere coureurs in de Formule 2 of in een juniorprogramma die waarschijnlijk voorrang krijgen", legt hij uit.

O'Ward is absoluut geen slechte coureur

Ondanks de kritiek op zijn Formule 1-kansen, benadrukt Bruins dat O'Ward in de Verenigde Staten wel degelijk op zijn plek is. De coureur van Arrow McLaren staat na de race in Long Beach op de vierde plaats in het IndyCar-kampioenschap met 136 punten. "Hij vecht mee om de Indy 500-overwinningen en komt er steeds heel dichtbij. Hij heeft ook meerdere IndyCar-races gewonnen", wordt er verteld in de podcast. Bruins ziet dan ook volop kansen voor hem in die klasse, mits het materiaal meewerkt. "Als McLaren even net dat beetje extra vindt met de auto, dan kan hij echt wel meedoen om het IndyCar-kampioenschap. Het is absoluut geen slechte coureur, maar hij kan dit gewoon makkelijk zeggen, want hij gaat toch nooit de Formule 1 doen", concludeert hij.