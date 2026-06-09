Williams-reserverijder Browning achter het stuur van Albon in Barcelona
Williams-reserverijder Browning achter het stuur van Albon in Barcelona
Het Formule 1-team van Williams heeft officieel bevestigd dat reservecoureur Luke Browning de komende twee raceweekenden in actie komt tijdens de eerste vrije trainingen. De vierentwintigjarige Brit stapt aanstaande vrijdag in tijdens de Grand Prix van Spanje op het circuit van Barcelona-Catalonië en zal later deze maand ook op de Red Bull Ring in Oostenrijk kilometers maken.
De inzet van de reserverijder maakt deel uit van de verplichte rookie-sessies die elk Formule 1-team gedurende het seizoen moet afwerken. Tijdens het raceweekend in Spanje, dat vrijdag om 13:30 uur Nederlandse tijd begint met de eerste oefensessie, neemt hij plaats in de bolide van Alex Albon. Twee weken later, op vrijdag 26 juni, is het de beurt aan de auto van Carlos Sainz tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk, die eveneens om 13:30 uur van start gaat. Voor de talentvolle coureur markeert dit zijn eerste officiële optreden in de nieuwe FW48, de wagen die is ontworpen volgens de ingrijpende reglementen van dit seizoen.
Browning combineert reserverol met racen in Japan
Browning wordt door de Britse renstal gezien als een groot talent voor de toekomst. Vorig jaar sloot hij het Formule 2-kampioenschap af op de vierde plaats, waarna hij de overstap maakte naar de Japanse Super Formula. In die raceklasse komt hij momenteel uit voor het team van Kondo Racing en bezet hij met zestien punten de achtste plek in het klassement. De aanstaande optredens in de koningsklasse van de autosport worden beschouwd als een cruciale stap in zijn verdere ontwikkeling, omdat hij hiermee voor het eerst waardevolle praktijkervaring opdoet met de huidige generatie Formule 1-auto's.
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