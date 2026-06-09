Olav Mol is er heilig van overtuigd dat Max Verstappen volgend seizoen niet de overstap naar een ander team maakt. De commentator van Grand Prix Radio maakt in een uitzending van Ziggo Sport korte metten met de aanhoudende geruchten over een naderend vertrek van de meervoudig wereldkampioen.

De speculaties over de toekomst van de Red Bull-coureur draaien de laatste tijd op volle toeren. Door de introductie van de nieuwe motor- en aerodynamica-reglementen dit seizoen zijn de verhoudingen op de grid flink opgeschud. Waar Mercedes momenteel dominant is, worstelt de renstal uit Milton Keynes met de integratie van de nieuwe krachtbron en de zogeheten clipping-problematiek. Na een uitvalbeurt tijdens de recente Grand Prix van Monaco bezet Verstappen momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Analisten opperen geregeld dat de coureur mogelijk gebruik wil maken van een ontsnappingsclausule om de overstap naar Mercedes te maken, maar volgens Mol is dat uitgesloten: "Als er nu nog mensen zijn die denken dat Verstappen volgend jaar bij een ander team rijdt, ga wat anders doen", aldus de duidelijke taal van Mol in Race Café.

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Mercedes

Rick Winkelman haakt in: "Ik denk dat Max nog wel een keer naar Mercedes gaat, maar zeker niet volgend jaar", stelt de vaste analist van het Race Café. "Ze maken gewoon het contract af, klaar", voegt hij daaraan toe. Presentator Chris Zegers werpt vervolgens de vraag op of de Duitse renstal de komst van de Nederlander nog wel moet nastreven. Mercedes beschikt momenteel over Kimi Antonelli, die na zijn overwinning in het prinsdom soeverein aan de leiding gaat in de strijd om de wereldtitel. Zegers vraagt zich hardop af of het team de huidige WK-leider niet beter kan koppelen aan een tweede rijder in plaats van een absolute topcoureur.

Antonelli

Winkelman is daar echter duidelijk over. "Nou, als je Antonelli en Verstappen kan hebben in je team, dat is beter dan Antonelli en Russell, denk ik", oordeelt de voormalig Formule 1-coureur. "Dus dan zou ik het wel doen ja", besluit hij. Jan Lammers plaatst op zijn beurt een kanttekening bij de enorme hype rondom de jonge koploper van Mercedes. "Kijk even wat er nu in een paar maanden is gebeurd met Antonelli", reageert de voormalig coureur. "Voordat er straks weer een of ander nieuw talent naar boven komt, dan is dat weer het snoepje van de week", stelt hij. "We hebben allemaal gezien hoe enthousiast Max was toen in één keer de Red Bull tot leven kwam en dat hij in één keer kans had op pole."

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