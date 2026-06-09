close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Olav Mol over de impact van Barcelona 2016: 'Het was meteen chaos in Nederland'

Mol sabelt geruchten over vertrek Verstappen neer: 'Ga wat anders doen'

Olav Mol over de impact van Barcelona 2016: 'Het was meteen chaos in Nederland' — Foto: © Ziggo Sport

Mol sabelt geruchten over vertrek Verstappen neer: 'Ga wat anders doen'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Olav Mol is er heilig van overtuigd dat Max Verstappen volgend seizoen niet de overstap naar een ander team maakt. De commentator van Grand Prix Radio maakt in een uitzending van Ziggo Sport korte metten met de aanhoudende geruchten over een naderend vertrek van de meervoudig wereldkampioen.

De speculaties over de toekomst van de Red Bull-coureur draaien de laatste tijd op volle toeren. Door de introductie van de nieuwe motor- en aerodynamica-reglementen dit seizoen zijn de verhoudingen op de grid flink opgeschud. Waar Mercedes momenteel dominant is, worstelt de renstal uit Milton Keynes met de integratie van de nieuwe krachtbron en de zogeheten clipping-problematiek. Na een uitvalbeurt tijdens de recente Grand Prix van Monaco bezet Verstappen momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Analisten opperen geregeld dat de coureur mogelijk gebruik wil maken van een ontsnappingsclausule om de overstap naar Mercedes te maken, maar volgens Mol is dat uitgesloten: "Als er nu nog mensen zijn die denken dat Verstappen volgend jaar bij een ander team rijdt, ga wat anders doen", aldus de duidelijke taal van Mol in Race Café.

Mercedes

Rick Winkelman haakt in: "Ik denk dat Max nog wel een keer naar Mercedes gaat, maar zeker niet volgend jaar", stelt de vaste analist van het Race Café. "Ze maken gewoon het contract af, klaar", voegt hij daaraan toe. Presentator Chris Zegers werpt vervolgens de vraag op of de Duitse renstal de komst van de Nederlander nog wel moet nastreven. Mercedes beschikt momenteel over Kimi Antonelli, die na zijn overwinning in het prinsdom soeverein aan de leiding gaat in de strijd om de wereldtitel. Zegers vraagt zich hardop af of het team de huidige WK-leider niet beter kan koppelen aan een tweede rijder in plaats van een absolute topcoureur.

Antonelli

Winkelman is daar echter duidelijk over. "Nou, als je Antonelli en Verstappen kan hebben in je team, dat is beter dan Antonelli en Russell, denk ik", oordeelt de voormalig Formule 1-coureur. "Dus dan zou ik het wel doen ja", besluit hij. Jan Lammers plaatst op zijn beurt een kanttekening bij de enorme hype rondom de jonge koploper van Mercedes. "Kijk even wat er nu in een paar maanden is gebeurd met Antonelli", reageert de voormalig coureur. "Voordat er straks weer een of ander nieuw talent naar boven komt, dan is dat weer het snoepje van de week", stelt hij. "We hebben allemaal gezien hoe enthousiast Max was toen in één keer de Red Bull tot leven kwam en dat hij in één keer kans had op pole."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Ziggo Sport Olav Mol

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen richting hoofdkantoor Red Bull na DNF in Monaco

Verstappen richting hoofdkantoor Red Bull na DNF in Monaco

  • Vandaag 13:29
  • 7
Albers over pijnlijk hardloopmoment met Verstappen: 'Moest bijna een ambulance bellen'

Albers over pijnlijk hardloopmoment met Verstappen: 'Moest bijna een ambulance bellen'

  • 21 minuten geleden
Verstappen verklapt 'per ongeluk' live op beeld waar hij woont: "Dit wordt een toeristenattractie"

Verstappen verklapt 'per ongeluk' live op beeld waar hij woont: "Dit wordt een toeristenattractie"

  • Gisteren 12:10
  • 8
Red Bull haalt oorzaak uitvalbeurt Verstappen boven water, nieuwe krachtbron in Spanje

Red Bull haalt oorzaak uitvalbeurt Verstappen boven water, nieuwe krachtbron in Spanje

  • Gisteren 10:44
  • 10
Hamilton verklapt dat Verstappen geen motorupgrades mag krijgen: 'Red Bull is het krachtigst'

Hamilton verklapt dat Verstappen geen motorupgrades mag krijgen: 'Red Bull is het krachtigst'

  • 7 juni 2026 20:57
  • 8
Verstappen tijdens Grand Prix van Monaco gespot op boot

Verstappen tijdens Grand Prix van Monaco gespot op boot

  • 7 juni 2026 18:39
  • 7

Net binnen

21:00
Albers over pijnlijk hardloopmoment met Verstappen: 'Moest bijna een ambulance bellen'
20:15
'Kim Kardashian onbeleefd tegen vriendinnen coureurs en vrouw Leclerc'
18:55
Alpine dwingt FIA-zitting af: podium Hadjar donderdag in gevaar tijdens online meeting
18:05
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
17:15
Williams-reserverijder Browning achter het stuur van Albon in Barcelona
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Formule 1-grid 2027: vraagtekens bij Verstappen en Hamilton, einde van een tijdperk? Formule 1-grid 2027

Formule 1-grid 2027: vraagtekens bij Verstappen en Hamilton, einde van een tijdperk?

Gisteren 17:20 8
Verstappen verwacht in Spanje te kunnen zien of Red Bull echt stappen heeft gezet Max Verstappen

Verstappen verwacht in Spanje te kunnen zien of Red Bull echt stappen heeft gezet

Gisteren 13:20 2
Red Bull haalt oorzaak uitvalbeurt Verstappen boven water, nieuwe krachtbron in Spanje Max Verstappen

Red Bull haalt oorzaak uitvalbeurt Verstappen boven water, nieuwe krachtbron in Spanje

Gisteren 10:44 10
FIA wijst Red Bull-motor als meest krachtig aan, Mercedes en Ferrari mogen updates doen Red Bull Racing

FIA wijst Red Bull-motor als meest krachtig aan, Mercedes en Ferrari mogen updates doen

Gisteren 08:35 13
Ontdek het op Google Play
x