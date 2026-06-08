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Verstappen, Monaco, Red Bull

'Monaco mag nooit van de kalender af' | GPFans Raceteam

Verstappen, Monaco, Red Bull — Foto: © IMAGO

'Monaco mag nooit van de kalender af' | GPFans Raceteam

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch-expert Vincent Bruins. Bekijk de podcast hieronder.

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