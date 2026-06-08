'Monaco mag nooit van de kalender af' | GPFans Raceteam
'Monaco mag nooit van de kalender af' | GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch-expert Vincent Bruins. Bekijk de podcast hieronder.
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