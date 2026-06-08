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Russell in pit lane in Monaco

Eindklassering Monaco onder voorbehoud na déze opvallende oorzaak van de straffenregen

Russell in pit lane in Monaco — Foto: © IMAGO

Eindklassering Monaco onder voorbehoud na déze opvallende oorzaak van de straffenregen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De opvallende golf aan tijdstraffen voor te snel rijden in de pitstraat tijdens de F1 Grand Prix van Monaco heeft geleid tot boosheid richting de FIA en de stewards. Alpine heeft inmiddels een officieel verzoek tot herziening ingediend, een right of review zoals dat heet, waardoor de deur is opengezet om de eindklassering alsnog te wijzigen. De straffen kostten Pierre Gasly een podiumplaats, maar hij was absoluut niet het enige slachtoffer. GPFans legt uit wat er is gebeurd en hoe de straffen tot stand zijn gekomen.

Tijdens de race kregen vijf coureurs een straf van vijf seconden aan hun broek wegens een te hoge snelheid in de pitstraat. Naast Gasly ging het om Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Franco Colapinto en George Russell. Voor Gasly waren de druiven extra zuur: de Alpine-coureur liep zelfs tegen een tweede straf aan, toen hij achter de safety car te hard door de pitstraat reed na een crash van Lance Stroll in de laatste bocht. De Fransman kwam als derde over de streep, maar viel door in totaal tien seconden straf terug naar de zevende positie in de voorlopige uitslag. Hamilton en Piastri hadden hun tijdstraf ingelost gedurende een pitstop en werden respectievelijk tweede en vierde, terwijl Colapinto sowieso al buiten de punten lag. Mercedes loste de tijdstraf van Russell niet correct in met een drive-through penalty tot gevolg. Hij zakte daardoor naar P13, wat door een straf van Sergio Pérez P12 is geworden. Bij alle overtredingen ging het om een overschrijding van 0,1 kilometer per uur. Alleen bij Gasly's tweede vergrijp ging het om 0,4 kilometer per uur.

Aangepaste pitstraat bij Cadillac vormt de boosdoener

De oorzaak van de vele overtredingen lijkt te liggen bij de lay-out van de pitstraat. In de linkerknik richting de uitgang was het iets meer open dan in 2025. Hier stond tot en met vorig jaar een soort plastic muurtje, maar omdat Cadillac erbij is gekomen, moest hier wat meer ruimte worden gecreëerd. Sergio Pérez en Valtteri Bottas hadden niet goed hun garage kunnen verlaten, als het muurtje er nog steeds stond. Coureurs werden hierdoor verleid om de witte lijn van de zogeheten fast lane af te snijden. Hoewel dit reglementair is toegestaan, creëert het een ongebruikelijk probleem met de snelheidsmeting. De FIA meet de snelheid namelijk niet met een camera of lasergun, maar berekent deze op basis van de tijd die een auto nodig heeft om tussen meerdere elektronische lussen te rijden.

Omdat het afsnijden van de lijn de afgelegde afstand verkort, voltooit een auto die exact 60 kilometer per uur rijdt, de lengte van de pitstraat te snel voor de berekening. Hierdoor registreert het systeem een minieme snelheidsovertreding. Het probleem diende zich eerder in het weekend al aan toen beide mannen van Mercedes evenals Alexander Albon en Fernando Alonso tijdens de trainingen tegen boetes aanliepen voor overschrijdingen van 0,5 kilometer per uur of minder. De kwestie werd besproken door de teams en de FIA, waarbij sommige coureurs voor de race al werden gewaarschuwd voor hun positionering.

Russell verliest zwaar en Alpine vecht uitslag aan

De straffen gooiden de volgorde achter Antonelli en Hamilton in de top tien flink door de war, met name voor Russell. De Brit reed op de vierde plaats, maar loste zijn straf niet correct in tijdens een dubbele pitstop van Mercedes achter de safety car. Dit leverde hem een drive-through penalty op, waardoor hij na een late herstart, waar hij de derde stek afpakte van Isack Hadjar, slechts als twaalfde eindigde. Russell verklaarde na afloop dat Mercedes hem had verteld dat het om een "softwareglitch" ging. "Er was niets dat ik verkeerd deed.

Ook bij Alpine weigert men zich neer te leggen bij de gang van zaken. Het Franse team heeft zondagavond officieel een right of review aangevraagd bij de FIA in de hoop de straffen van Gasly aan te vechten. De renstal stelt dat de overtredingen het gevolg zijn van een softwarefout of een meetprobleem gerelateerd aan de lay-out. De stewards moeten nu beoordelen of het team met significant en relevant nieuw bewijs kan komen om de zaak te heropenen. Tot die tijd blijft de uitslag van de race in het prinsdom onder voorbehoud.

Vind jij dat de FIA coureurs zo zwaar moet bestraffen voor snelheidsovertredingen van minder dan 0,5 km/u?

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