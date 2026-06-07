George Russell vindt dat de straf die hij tijdens de F1 Grand Prix van Monaco kreeg totaal niet in verhouding staat tot de overtreding. De Mercedes-coureur liep door een tijdstraf en een mislukte pitstop een podiumplaats mis en verliet het prinsdom uiteindelijk als dertiende en dus puntloos. Hij is na afloop ontzettend gefrustreerd.

De race in de straten van Monte Carlo liep uit op een flinke teleurstelling voor de coureur die inmiddels de tweede plaats in de tussenstand heeft verloren. Russell kreeg aanvankelijk een tijdstraf van vijf seconden omdat hij de snelheidslimiet in de pitstraat had overschreden. Omdat zijn monteurs de wagen tijdens een pitstop onder safety car-omstandigheden te vroeg aanraakten, werd deze straf niet correct ingelost. Het resulteerde in een zwaardere drive-through penalty, waardoor hij ver terugviel in het veld na de staande herstart.

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Russell wijst naar softwareglitch

Russell stelt dat hem weinig te verwijten valt en wijst naar een technisch mankement. "Het team vertelde me dat ik niets verkeerd heb gedaan met de snelheid. Er was een probleem in de software en blijkbaar zaten meerdere coureurs in dezelfde situatie", aldus de coureur bij Viaplay. De straf voelt voor hem dan ook onrechtvaardig, zeker gezien de impact op zijn eindklassering. "Door een miscommunicatie bij het stoppen, hebben we de straf niet ingelost. Ik heb waarschijnlijk een tiende van een seconde gewonnen door die softwarefout en ik ga van de derde plaats terug naar de [dertiende] plaats met een drive-through penalty. De straf past niet bij de overtreding", stelt hij vast.

Veertig punten gaan in rook op

Daarnaast wijst Russell op de onmogelijkheid om de snelheid in de pitstraat zelf tot achter de komma te controleren. "Als coureur heb je een knop. Het enige wat je hoeft te doen is voor de lijn op die knop drukken en onder de limiet blijven. Ik weet niet of ik 60 kilometer per uur of 60,1 kilometer per uur rijd. En als je 60,1 kilometer per uur rijdt, is dat een straf", legt hij uit. De klap in Monaco komt extra hard aan omdat hij eerder dit seizoen in Canada ook al een zeker lijkend topresultaat in rook zag opgaan. Tijdens die race viel hij vanuit leidende positie uit met een kapotte batterij. "Vorige race reed ik aan de leiding, en buiten mijn controle... foetsie. Deze week lag ik derde aan het einde van de race en weer sta ik met lege handen. Dus, veertig punten kwijt", rekent hij uit.

Dat de Mercedes-man nu voor de tweede opeenvolgende race een flinke hoeveelheid punten misloopt, hakt er stevig in. Gevraagd naar hoe moeilijk deze tegenslag te verwerken is, is hij duidelijk over zijn gemoedstoestand. "Ik ben de frustratie inmiddels wel voorbij en heb moeite om te begrijpen hoe dit steeds kan gebeuren", besluit Russell.