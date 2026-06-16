Red Bull Racing heeft bij monde van teambaas Laurent Mekies laten weten de beslissing van de autosportbond om de tijdstraffen van Pierre Gasly te schrappen aan te vechten. De renstal heeft officieel een voornemen tot protest ingediend, maar het volledige beroepschrift moet vandaag nog definitief worden afgerond. Volgens de Fransman gaat het zijn team vooral om een principekwestie.

Er is de afgelopen tijd veel gesproken over de uitslag van de Grand Prix van Monaco, waar Gasly aanvankelijk twee tijdstraffen van vijf seconden kreeg voor het nipt overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat. Na een succesvol protest van Alpine, waarbij werd aangetoond dat het tijdwaarnemingssysteem van de FOM een kalibratiefout bevatte, werden deze straffen eerder deze maand ingetrokken. Hierdoor kreeg de Alpine-coureur zijn derde plaats terug, wat ten koste ging van Red Bull-coureur Isack Hadjar, die daardoor terugviel naar de vierde positie. Uit een scan bleek dat de meetlussen in de pitstraat 77 centimeter verder uit elkaar stonden geregistreerd dan de werkelijke afstand, waardoor de software een te hoge snelheid berekende.

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Mekies wil duidelijkheid voor de toekomst

Mekies benadrukt dat het team de tijd wil nemen voor het beroep. "We hebben het volledige beroep nog niet ingediend, we hebben daar nog wat tijd voor", stelt de CEO van Red Bull. Voor de formatie uit Milton Keynes draait het vooral om duidelijkheid voor de toekomst. "We denken dat het meer een principekwestie is voor het welzijn van de sport, zodat de sport de juiste duidelijkheid krijgt over hoe we omgaan met niet-apelleerbare straffen tijdens de race en we de juiste resultaten krijgen aan het einde van de race", aldus de teambaas.

Hoewel de FIA de fout inmiddels heeft erkend en heeft toegezegd in de toekomst extra controles met GNSS-technologie uit te voeren, wijst Mekies op de verantwoordelijkheid van de teams. "Geen enkel meetsysteem is perfect. Er is niet één enkele manier om de snelheid te meten en ze zijn allemaal onjuist", legt hij uit. De Red Bull-topman benadrukt dat de omstandigheden voor iedereen gelijk waren. "We werken echter al een heel groot aantal jaren met dat meetsysteem. Het was hetzelfde als de dag ervoor, hetzelfde als op vrijdag, hetzelfde als in de voorgaande jaren en we hebben ons er allemaal aan aangepast. Zeventien of achttien auto's zijn erin geslaagd om legaal te blijven", redeneert hij.

Ook Mercedes en McLaren mengen zich in de strijd

De nasleep van de race in het prinsdom beperkt zich overigens niet tot Red Bull en Alpine. Ook Mercedes heeft inmiddels officieel een verzoek ingediend om een tijdstraf van George Russell opnieuw te laten beoordelen, waarbij het team de meetfout als nieuw bewijs aandraagt. McLaren heeft eveneens een formele intentie tot protest ingediend tegen het intrekken van de straf van Gasly, al heeft die renstal nog geen apart verzoek ingediend voor een straf van Oscar Piastri.

Voor Red Bull is het nu zaak om het beroepschrift voor de deadline van vandaag in te dienen. Mekies wil vooral voorkomen dat het achteraf wijzigen van uitslagen een precedent schept. "We moeten er gewoon voor zorgen dat we als sport een aanpak hebben die solide genoeg is, zodat we in de toekomst de juiste duidelijkheid kunnen verschaffen aan de fans en aan de concurrenten", besluit hij.

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