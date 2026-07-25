Hadjar gaat er in de fanzone ook voor: 'Oké, tu tu tu tuu, Max Verstappen'
Hadjar gaat er in de fanzone ook voor: 'Oké, tu tu tu tuu, Max Verstappen'Maak ons je Google-favoriet
Voor Isack Hadjar en Max Verstappen is het momenteel even afwachten totdat Red Bull het pakket zodanig kan verbeteren dat het duo weer kan knokken om zeges. In de fanzone in Hongarije besprak het duo de kansen voor dit weekend, waarna Hadjar door de fans werd verzocht om even mee te zingen met het welbekende nummer over teamgenoot Verstappen.
Red Bull reisde naar de Hungaroring af met de verbeterde versie van de Macarena-vleugel, waarmee Verstappen in Silverstone en Oostenrijk nog wist te crashen. Voor het weekend in België werd er teruggegrepen naar de oudere achtervleugel, maar op de Hungaroring zit het innovatieve onderdeel er weer op. Toch bracht het Verstappen tijdens de laatste training niet verder dan P7, al lijkt er op het krappe baantje in Hongarije wel meer in te zitten voor het Oostenrijkse team.
Hadjar gaat er voor
Nog voordat de racesessie van start ging, werden de coureurs naar de fanzone gehaald om ook de toeschouwers van wat woorden te voorzien. Hadjar blikte terug op de vrijdag, maar moest uiteindelijk gehoor geven aan het publiek: "Ja, om eerlijk te zijn was het gisteren.... Max Verstappen. Tu tu tu tuuu." Verstappen kon er ook wel om lachen: "Ga maar door hoor."
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