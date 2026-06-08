Verstappen verwacht in Spanje te kunnen zien of Red Bull echt stappen heeft gezet
Verstappen verwacht in Spanje te kunnen zien of Red Bull echt stappen heeft gezet
Max Verstappen kijkt met bovengemiddelde interesse uit naar de komende race op de kalender, nadat het raceweekend in Monaco uitliep op een teleurstelling. De viervoudig wereldkampioen beschouwt de Grand Prix van Barcelona-Catalonië als een cruciaal meetmoment om te bepalen of zijn team daadwerkelijk progressie heeft geboekt met de auto.
De meest recente krachtmeting in de straten van Monte Carlo eindigde voor de coureur van Red Bull Racing al in de openingsfase. Nadat hij zich nog als tweede had gekwalificeerd, zorgde een technisch probleem met de Red Bull Ford-krachtbron voor een vroege uitvalbeurt. Hierdoor moest de Limburger lijdzaam toezien hoe Mercedes, met kampioenschapsleider Kimi Antonelli, de race vanaf pole position domineerde. Komend weekend verhuist het Formule 1-circus direct naar het Circuit de Barcelona-Catalunya voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Cruciale test voor Red Bull
Juist die overgang naar het traditionele circuit in Spanje is volgens de Nederlander essentieel om de ware verhoudingen in te schatten. "Het is een compleet ander circuit, dus het wordt een goede test om te zien of we daadwerkelijk een flinke stap vooruit hebben gezet of niet, want daar draait alles om hoge snelheid en aerodynamische prestaties", citeert Motorsport.com. De lay-out in Barcelona zal de eventuele verbeteringen van de RB22 blootleggen. "Dat wordt dus een interessant weekend", blikt de 28-jarige coureur vooruit.
Toekomst Verstappen
Terwijl concurrent Mercedes momenteel de toon zet op de grid, moet de renstal uit Milton Keynes hard werken om het tij te keren. Hoewel het team de succesvolle coureur graag langer wil vastleggen dan zijn huidige verbintenis die tot en met 2028 loopt, houdt Verstappen voorlopig de boot af over zijn toekomst in de sport. De komende races, te beginnen met die in Spanje, zullen moeten uitwijzen of het pakket van Red Bull competitief genoeg is om de aansluiting bij de top te hervinden.
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