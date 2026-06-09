RTL International heeft Nederlandse televisieproviders verplicht om het signaal van RTL Duitsland aan te passen tijdens Formule 1-uitzendingen, waardoor het voor Nederlandse fans onmogelijk is geworden om de sport via deze weg te volgen. Waar providers als KPN en Odido overschakelen naar een alternatieve zender in een lagere beeldkwaliteit, kiest Ziggo ervoor om het kanaal tijdens de sessies op zwart te zetten.

De ingreep is het gevolg van een strenge handhaving door Formula One World Championship Limited. De rechthebbende heeft RTL erop gewezen dat de uitzendingen niet buiten de Duitse landsgrenzen te zien mogen zijn. In Nederland liggen de exclusieve uitzendrechten namelijk in handen van Viaplay. RTL Group legde de Nederlandse aanbieders vervolgens twee opties voor: de zender tijdens de races volledig blokkeren, of tijdelijk overschakelen naar de satellietfeed van de Oostenrijkse RTL.

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Gevolgen voor de Grands Prix van Spanje en België

Tijdens de afgelopen Grand Prix van Monaco waren de consequenties voor de televisiekijkers al direct merkbaar. Ziggo behield de HD-kwaliteit van de zender, maar plaatste handmatig een informatiescherm over de uitzending heen. KPN koos voor de Oostenrijkse feed. Deze variant loopt qua programmering vrijwel identiek aan de Duitse versie, maar zendt geen Formule 1 uit en is vooralsnog alleen in SD-kwaliteit beschikbaar bij de Nederlandse providers. Komend weekend, wanneer de vrije training van de Grand Prix van Spanje live op de Duitse televisie te zien is, gelden deze beperkingen opnieuw.

GP van België

Later deze zomer zal dit scenario zich herhalen tijdens de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Ook dan staan er live-uitzendingen van de kwalificatie en de race gepland op het Duitse open net, die in Nederland geblokkeerd zullen worden. RTL International onderzoekt momenteel wel of de benodigde apparatuur beschikbaar kan komen om de Oostenrijkse versie in de toekomst alsnog in HD te kunnen doorgeven aan de Nederlandse aanbieders.

Fans snappen actie

De plotselinge maatregelen zorgen voor onbegrip bij een deel van de kijkers, waarbij sommigen liever een tijdelijke blokkade zien dan een permanente terugval in beeldkwaliteit. "SD is een stap terug, moet je eigenlijk niet eens willen", zo stelt kijker Lex in een reactie op het platform van Totaal TV. "Het is beter het HD-signaal te blokkeren tijdens een F1 uitzending, dan zo'n rigoreuze stap terug in de tijd te nemen", aldus de teleurgestelde fan.

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