Andrea Kimi Antonelli heeft tijdens de podiumceremonie van de Grand Prix van Monaco onbewust sportieve wraak genomen op Kim Kardashian. De negentienjarige coureur van Mercedes spoot de realityster vol met champagne, nadat zij eerder op de dag veel stof deed opwaaien door de handdoek van de racewinnaar mee te nemen.

Kardashian was afgelopen zondag in Monte Carlo aanwezig om haar partner Lewis Hamilton te steunen, die namens Ferrari als tweede over de streep kwam. Terwijl de Britse coureur vanaf het ereschavot een handkus naar haar wierp, stond de Amerikaanse direct onder het podium om het moment met haar telefoon vast te leggen. Op datzelfde moment barstte de feestvreugde los bij Antonelli, die de menigte trakteerde op de traditionele champagnedouche. Uit een veelbekeken Instagram-video blijkt dat Kardashian daarbij de volle laag kreeg van de Italiaan.

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Incident met de handdoek

Met die opmerking wordt verwezen naar een opmerkelijk incident dat zich eerder na de race afspeelde. Kardashian werd gefilmd toen zij een handdoek pakte die speciaal was klaargelegd voor de winnende Mercedes-coureur. De beroemdheid gebruikte de doek om haar gezicht af te vegen en liep er vervolgens simpelweg mee weg. Dit voorval leidde tot veel verontwaardiging bij autosportfans, die haar gedrag op het internet als respectloos en wereldvreemd bestempelden na de fysiek zware overwinning van de WK-leider.

Historische zege

Voor Antonelli was de zege in het prinsdom een historisch hoogtepunt. De tiener schreef geschiedenis als de jongste winnaar ooit in de straten van Monaco en boekte zijn vijfde overwinning op rij met een zogeheten 'Grand Slam'. Voor Kardashian verliep het raceweekend, waarbij ze werd vergezeld door haar zus Khloé en een eigen cameraploeg, een stuk onrustiger. Naast de ophef rondom de gestolen handdoek, kwam ze ook negatief in het nieuws doordat haar beveiliging pitreporter Martin Brundle fysiek opzij duwde tijdens zijn wandeling over de startopstelling.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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