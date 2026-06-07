Audi lijkt momenteel een harde blokkade tegen de voorgestelde aanpassingen van de Formule 1-motorreglementen voor 2027. De Duitse fabrikant geeft namelijk jaan te willen vasthouden aan de huidige verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Deze opstelling kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van Max Verstappen, aangezien de viervoudig wereldkampioen juist eist dat de krachtbronnen worden gewijzigd om het extreme energiemanagement tegen te gaan.

Er ligt sinds de Grand Prix van Miami een principeakkoord op tafel om de vermogensverhouding voor 2027 te verschuiven van de huidige fiftyfifty-verdeling naar een 60/40-ratio in het voordeel van de verbrandingsmotor. Hiervoor zou de brandstofdoorstroming worden verhoogd, wat de interne verbrandingsmotor zo'n 70 pk extra oplevert, terwijl het elektrische vermogen met 50 kilowatt wordt teruggeschroefd. Dit voorstel moet een einde maken aan het zogeheten 'super clipping', waarbij de auto op rechte stukken plotseling vermogen verliest, en de noodzaak voor coureurs om aan lift-and-coast te doen, het vroegtijdig van het gas gaan om energie te sparen. Tijdens besprekingen in Monaco is echter gebleken dat niet alleen Ferrari maar ook Audi grote bedenkingen heeft bij deze plannen.

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Kostenplafond en optimalisatie

Gernot Döllner heeft duidelijk gemaakt waarom het merk de voorkeur geeft aan het behouden van de huidige regels. "We blijven liever bij wat we nu hebben, om twee redenen", vertelt de Audi-CEO tegenover PlanetF1. "Allereerst moeten we werken aan het systeem dat we momenteel in de auto hebben. Er is veel te optimaliseren binnen ons project en deze verandering zou ons niet helpen op ons pad om de huidige aandrijflijn te perfectioneren", aldus Döllner. Daarnaast wijst hij op de financiële kaders van de koningsklasse. "Het andere aspect is het kostenplafond. Het zou geld weghalen bij andere gebieden waar we dat geld liever in zouden steken", verklaart de topman van het team dat dit jaar met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto op de grid staat.

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Gevolgen voor toekomst Verstappen

De weerstand van Audi staat haaks op de wensen van Verstappen. De Limburger is zeer kritisch op de huidige generatie motoren en omschreef het racen eerder al als "Formule E op steroïden" en "anti-racen" vanwege de grote afhankelijkheid van de batterij. Verstappen heeft aangegeven dat de voorgestelde 60/40-verhouding voor 2027 een stap in de goede richting is en heeft zijn toekomst in de Formule 1 deels verbonden aan deze ingreep. Als fabrikanten de wijzigingen echter blokkeren, en het onnatuurlijke rijgedrag met overmatig lift-and-coast en 'super clipping' in stand wordt gehouden, bestaat de kans dat de Red Bull-coureur besluit de Formule 1 te verlaten, aangezien er dan niet aan zijn eis wordt voldaan.

Beslissing in handen van de FIA

Ondanks het harde standpunt van Audi, ligt de uiteindelijke leiding over het proces bij de FIA. Voor het doorvoeren van de wijziging is een zogeheten supermeerderheid nodig binnen de Power Unit Advisory Committee. Als de andere vier motorfabrikanten het voorstel steunen, kan het bezwaar van Audi alsnog terzijde worden geschoven. Maar Ferrari heeft dus ook zo haar twijfels bij de regelaanpassingen. "Wij maken deel uit van het proces en ik verwacht dat er in de komende dagen of weken een oplossing en een reglementen voor 2027 zal zijn", stelt Döllner. "Als de regel er komt, moeten we ons daaraan aanpassen. Zo is het nu eenmaal. Maar we hebben het liever niet, dat is overduidelijk."

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