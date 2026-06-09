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Liam Lawson, X @ Visa Cash App Racing Bulls

Racing Bulls pakt uit met eigen voetbalshirt voor WK | F1 Shorts

Liam Lawson, X @ Visa Cash App Racing Bulls — Foto: © X @ Visa Cash App Racing
46 reacties

Racing Bulls pakt uit met eigen voetbalshirt voor WK | F1 Shorts

Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.

Redactie

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

F1 Shorts

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4u geleden

14:37

Racing Bulls pakt uit met eigen voetbalshirt voor WK

Het Italiaanse team van Racing Bulls houdt de komende weken ook het WK voetbal in de gaten, ondanks dat Italië zelf niet deelneemt aan het toernooi. Desondanks pakt de renstal groots uit met een eigen voetbalshirt voor de fans.

04 Jun

20:23

Audi met speciale livery in Monaco

Het team van Audi is donderdag met een opvallende nieuwe livery in Monaco verschenen. De bolides van Hülkenberg en Borteloto zijn dit weekend namelijk geel.

03 Jun

12:03

Aston Martin lanceert livery met veranderende kleuren voor Grand Prix van Monaco

Fernando Alonso en Lance Stroll zullen met een speciale livery uitkomen op de straten van Monte Carlo. In samenwerking met hun partner Maaden, een mijnbouw- en metaalbedrijf uit Saoedi-Arabië, heeft Aston Martin een kleurstelling ontwikkeld met een kleurveranderende, iriserende afwerking met behulp van een speciaal foliemateriaal.

02 Jun

17:36

Verstappen vliegt door water van Monaco

Max Verstappen is in aanloop naar de Grand Prix van Monaco in zijn 'thuisland' alvast door het water heen gevlogen op een jetski. De snelheid heeft hij alvast goed te pakken.

24 May

21:23

Onduidelijkheid rondom weersomstandigheden F1-race Canada | F1 Shorts

De weersomstandigheden zorgen momenteel voor vraagtekens in Canada bij de Formule 1-coureurs. Waar de race eerst kletsnat zou worden, leek het tot voor kort ineens droog te blijven. Nu begint het echter toch weer te miezeren. Antonelli: "We zien een beetje van alles. Het zou regenen tot de start van de race, maar dat is niet gebeurd. Het is koud en winderig. De wind staat anders dan gisteren en de temperatuur van de baan is anders." Het belooft dus een schaakspel te worden in Montreal. 

24 May

11:10

Porsche Carrera Cup gaat los op Circuit Zandvoort

Er wordt dit weekend volop geracet. Zo staat de Indy 500 op het programma en maken de Formule 1-coureurs zich op voor de Grand Prix van Canada. Ook in Zandvoort wordt er geracet. De Porsche Carrera Cup Benelux is afgereisd naar de Nederlandse badplaats en de klasse heeft daar flink huisgehouden op het circuit.

Zo werd er zaterdag al een poging gedaan om met z’n drieën door de Tarzanbocht te gaan, wat uiteindelijk uitmondde in een megaklapper. En zondagochtend is er een wagen op zijn dak beland op het circuit. Alle coureurs zijn overigens veilig en wel uit de auto's geklommen.

22 May

21:19

Van Hoepen pakt eerste F2-pole position in Canada

Laurens van Hoepen heeft de poleposition gepakt voor de Formule 2-hoofdrace op het Circuit Gilles Villeneuve. De Nederlander was met een 1:21.422 de snelste en pakt daarmee zijn eerste pole position en schrijft twee punten bij.

02 May

20:58

Verstappen laat van zich horen op social media na F1-sprintrace in Miami

Max Verstappen heeft via social media kort van zich laten horen na de sprintrace in Miami. De Nederlander laat weten dat er nog altijd veel werk aan de winkel is, maar dat er ook verbetering heeft plaatsgevonden. 

02 May

14:27

Hoog bezoek bij Ferrari

Hoog bezoek bij het team van Ferrari in Miami: niemand minder dan tennislegende Rafa Nadal is daar op bezoek voor de Grand Prix van Miami.

01 May

21:22

Ferrari gaat op de bon na vrije training voor GP Miami

Ferrari heeft een boete gekregen na de eerste en enige vrije training voor de Grand Prix van Miami. Charles Leclerc klokte niet alleen de snelste tijd gedurende de oefensessie in Florida, hij was ook het snelst in de pitstraat. Hij was té snel, met 1,4 kilometer per uur om precies te zijn. De Scuderia zal daarom €200 bij de FIA neer moeten leggen.

29 Apr

13:38

Racing Bulls komt met speciale teamkit

Het team van Racing Bullls is met een speciaal geel tenue gekomen voor het aanstaande raceweekend in Miami. Naar verwachting zullen zij ook met een speciale livery aan de start verschijnen.

28 Apr

16:51

Cadillac komt met speciale kleurstelling naar Miami

Het team van Cadillac zal de eerste van de drie thuisraces op Amerikaanse bodem dit jaar aanvangen met een speciale livery, zo heeft de renstal met Valtteri Bottas en Sergio Pérez in de gelederen bekendgemaakt.

27 Apr

17:07

Rallyfans delen beelden van mega-klapper Jos Verstappen

Jos Verstappen deed afgelopen weekend mee aan de Rallye de Wallonie, maar de voormalig Formule 1-coureur zou de finish niet bereiken. Hij maakte een zware crash mee met zijn Škoda Fabia RS Rally2. Verstappen en zijn navigator Jasper Vermeulen, die inviel voor Renaud Jamoul omdat hij thuiszat met een gebroken enkel, raakten op hoge snelheid een boom en vlogen over de kop. Gelukkig konden ze allebei ongedeerd uitstappen.

26 Apr

13:18

Veijer zet pole position om in podium

Collin Veijer, de jonge Nederlandse couruer die op zaterdag de pole position in Spanje te grazen nam in de Moto2, heeft deze weten te verzilveren tot een podium op de zondag. Een uitstekend resultaat waar hij erg blij mee is.

25 Apr

14:47

Veijer pakt allereerste Moto2-pole

Prachtig nieuws uit Spanje, waar Collin Veijer zijn allereerste pole position uit zijn Moto2-loopbaan te pakken heeft!

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