FIA wijst Red Bull-motor als meest krachtig aan, Mercedes en Ferrari mogen updates doen
FIA wijst Red Bull-motor als meest krachtig aan, Mercedes en Ferrari mogen updates doen
In de paddock in Monaco is grote verbazing ontstaan door een oordeel van de FIA. Het motorsportorgaan heeft de krachtbron van Red Bull Racing aangewezen als de krachtigste, wat betekent dat het team van Max Verstappen en Isack Hadjar geen aanpassingen aan de motor mag doen. Ferrari en zelfs Mercedes mogen dit wel.
De Formule 1 opereert dit seizoen voor het eerst onder nieuwe motorische reglementen, waarbij het belang van de batterij aanzienlijk is toegenomen. Zoals vrijwel altijd zodra er nieuwe reglementen worden geïntroduceerd, zijn de verschillen tussen de elf teams hierdoor groot. Waar Mercedes momenteel bij uitstek het te kloppen team is, liggen Cadillac en Aston Martin bijvoorbeeld mijlenver achter. Met name laatstgenoemde heeft grote problemen met de Honda-krachtbron, waardoor de formatie van Lawrence Stroll tot op heden strak achteraan rijdt.
ADUO-regeling Formule 1
Om de verschillen tussen de teams niet te ver op te laten lopen, heeft de FIA recent het Additional Development and Upgrade Opportunities-programma (ADUO) in het leven geroepen. In een notendop houdt dit programma in dat motorfabrikanten die qua performance meer dan twee procent toegeven op de best presterende krachtbron op de grid, aanpassingen aan de motor mogen doen. Aangezien Mercedes momenteel bij uitstek het te kloppen team is in de Formule 1, leek dit in de kop van het veld goed nieuws voor Ferrari en Red Bull Racing.
Red Bull-motor de beste, Mercedes mag updates doen
Maar de FIA heeft in de paddock van Monaco voor opgetrokken wenkbrauwen gezorgd, zo weet Sky Sports. Niet Mercedes, maar Red Bull Racing heeft de krachtigste motor ontwikkeld: "Sky Sports News heeft het document ingezien waarin staat dat Mercedes meer dan twee procent achter de Red Bull-motor ligt, dus zij mogen dit jaar één motorupdate doen. Ferrari, Audi en Honda mogen twee motorupdates doen, omdat zij meer dan vier procent achter Red Bull liggen." Red Bull Racing mag dus geen updates aan de motor doen. Het nieuws komt als een grote verrassing, aangezien Mercedes tot nu toe alle races heeft gewonnen.
De FIA heeft bewust niet aan de teams laten weten op welke manier de performance van de motor werd gemeten, zodat de teams niet bepaalde gebieden van de krachtbron konden manipuleren. Op korte termijn zullen deze updates echter weinig effect hebben. Dat vertelde Lewis Hamilton op de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Monaco, waar hij al dan niet per ongeluk al verklapte dat de FIA de teams had laten weten wat de stand van zaken is: "We hebben nu tokens om te mogen ontwikkelen en het gat te dichten", klonk het. "Maar dat is een project van ongeveer tien maanden, dus het is niet iets wat we volgende week kunnen doen."
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