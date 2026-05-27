In totaal lopen de contracten van 11 van de 22 huidige coureurs aan het einde van dit seizoen af. Opvallend genoeg zijn het echter juist twee coureurs die ook ná 2027 nog onder contract staan, van wie de toekomst momenteel de meeste aandacht krijgt.

Twee van de podiumfinishers van de Grand Prix van Canada - Lewis Hamilton en Max Verstappen - hebben onlangs allebei hints gegeven over hun toekomst na dit seizoen. Maar zal één van hen, of misschien zelfs allebei, besluiten om aan het einde van het jaar afscheid te nemen van de Formule 1? En welke andere coureurs lopen het risico om van de grid te verdwijnen?

Gaat Hamilton eind 2026 met pensioen?

Volgens Hamilton zelf absoluut niet. Hamilton maakte tijdens de Grand Prix van Canada definitief een einde aan de geruchten over een mogelijk vertrek bij Ferrari door te bevestigen dat hij een contract heeft tot en met eind 2027. Bovendien bevat dat contract zelfs een optie voor nog een extra seizoen, waardoor we Hamilton waarschijnlijk nog meerdere jaren in het rood van Ferrari zullen zien rijden.

Natuurlijk kunnen contracten worden beëindigd op basis van tegenvallende prestaties. Ferrari zou bovendien interesse hebben in Oliver Bearman. Toch liet Hamilton in Montréal vol vertrouwen weten dat hij - inmiddels 41 jaar oud - nog plannen heeft voor de komende vijf jaar.

“Ik heb gewoon een contract, dus voor mij is alles honderd procent duidelijk,” zei hij. “Ik ben nog steeds gefocust, nog steeds gemotiveerd en ik houd nog altijd met heel mijn hart van wat ik doe. Ik blijf voorlopig nog wel even, dus wen er maar aan. Er zijn veel mensen die mij met pensioen proberen te sturen, maar dat speelt totaal niet in mijn hoofd. Ik denk juist al na over wat hierna komt en maak plannen voor de komende vijf jaar. Maar voorlopig ben ik nog wel een tijdje actief.”

Dreigementen van Verstappen en ontsnappingsclausules

Eerder dit jaar dreigde viervoudig wereldkampioen Max Verstappen nog met een vertrek uit de Formule 1 als er geen wijzigingen zouden komen in de reglementen voor 2026. Nog altijd zou hij serieus nadenken over een afscheid van de sport.Veel kenners, onder wie Mercedes-teambaas Toto Wolff, denken dat Verstappens onvrede mede voortkomt uit het feit dat Red Bull hem dit seizoen geen auto heeft gegeven waarmee hij races kan winnen. Hoewel de FIA de reglementen richting 2027 inmiddels heeft aangepast en Red Bull tekenen van herstel laat zien ten opzichte van de vorm uit 2025, lijkt Verstappen nog altijd niet volledig tevreden.

“Als het zo blijft, wordt volgend jaar een lang seizoen en daar zit ik niet op te wachten,” vertelde Verstappen in Canada aan de media. “Mentaal is het gewoon niet haalbaar voor mij om zo door te gaan. Echt niet. Er zijn genoeg andere leuke dingen in het leven.”

Volgens berichten bevat Verstappens contract bij Red Bull - dat loopt tot eind 2028 - verschillende clausules waarmee hij kan vertrekken, afhankelijk van de prestaties van het team na de grote reglementswijzigingen van 2026. Daarbij zou onder meer gekeken worden naar de positie van Red Bull in het constructeurskampioenschap, mogelijk al rond de zomerstop van dit jaar.

Hoe ziet de F1-grid van 2027 er momenteel uit?

Mercedes

De contractsituatie bij Mercedes hield het grootste deel van 2025 de gemoederen bezig, totdat George Russell en Kimi Antonelli allebei nieuwe contracten tekenden. Hoewel die overeenkomsten slechts voor één jaar gelden, lijkt de kans groot dat opties voor verlenging worden gelicht gezien hun sterke vorm in 2026.

Ferrari

Ook bij Ferrari werd in 2025 veel gesproken over de contracten van de coureurs. Hoewel de exacte duur het contract van Hamilton bij zijn spectaculaire overstap voorafgaand aan 2025 niet bekend werd gemaakt, heeft hij nu bevestigd dat het contract loopt tot en met 2027. Charles Leclerc ligt vast tot 2028, maar beschikt -net als Verstappen - over clausules die afhangen van de prestaties van het team onder de nieuwe regels van 2026.

Bij McLaren ligt regerend wereldkampioen Lando Norris vast tot minstens eind 2027. Teamgenoot Oscar Piastri staat zelfs onder contract tot 2028.

Red Bull

Ondanks Verstappens uitspraken is hij formeel gezien de enige coureur met een contract bij Red Bull voor 2027. Isack Hadjar kreeg slechts een contract voor één jaar, maar Red Bull zou hem waarschijnlijk nog een seizoen willen geven om zich verder te bewijzen.

Alpine

Alpine is uitstekend begonnen aan 2026, met als hoogtepunt Franco Colapinto’s zesde plaats in Canada. Na een moeilijk 2025 lijkt het waarschijnlijk dat hij een contractverlenging krijgt. Teamgenoot Pierre Gasly ligt al vast tot eind 2028.

Racing Bulls

Het zusterteam van Red Bull heeft momenteel nog geen enkele coureur onder contract voor na dit seizoen. Liam Lawson en Arvid Lindblad proberen zich nadrukkelijk te bewijzen om hun toekomst in de Formule 1 veilig te stellen.

Oliver Bearman wordt gelinkt aan een overstap naar Ferrari. Mocht dat gebeuren, dan moet Haas mogelijk op zoek naar twee nieuwe coureurs voor 2027. De positie van Esteban Ocon staat flink onder druk na meerdere tegenvallende seizoenen, eerst bij Alpine en later bij Haas. Zowel Ocon als Bearman liggen nog vast tot eind 2026, maar als Bearman geen stap omhoog maakt, zal Haas hem graag willen behouden.

Williams beschikt over een van de sterkste coureursduo’s op de grid, maar Alex Albon en Carlos Sainz verwachten ongetwijfeld meer van hun team. Op dit moment beschikt Williams vooral over een auto die goed genoeg is voor de lagere puntenplaatsen. Albon heeft nog minimaal een extra jaar contract na 2026, maar Sainz zou zomaar verder kunnen kijken.

Audi

Ook nieuwkomer Audi dreigt beide coureurs kwijt te raken. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto zijn gewilde namen, maar allebei uit contract aan het einde van dit seizoen. Hun vertrouwen in het project zal bepalend zijn voor de vraag of ze willen verlengen.

Cadillac

Cadillac blijft in 2027 beschikken over de ervaren Sergio Pérez en Valtteri Bottas. Beide coureurs tekenden meerjarige contracten. Al staat volgens berichten in de Italiaanse media de positie van Bottas ter discussie.

Aston Martin

Fernando Alonso en Lance Stroll zijn allebei aan het einde van dit seizoen uit contract. Alonso liet echter al weten dat hij niet wil stoppen voordat hij opnieuw de kans heeft gekregen om vooraan mee te strijden met een auto ontworpen door Adrian Newey. Stroll beschikt vanwege het eigendom van zijn vader over een doorlopend contract en kan vermoedelijk blijven zolang hij dat zelf wil.

