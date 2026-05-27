George Russell heeft zich na zijn uitvalbeurt in Canada van zijn slechtste kant laten zien. De Mercedes-coureur stond bol van de frustratie en smeet zijn headrest de baan op. Alhoewel die frustratie volledig te begrijpen is, staat zijn gedrag compleet haaks op wat hij in het verleden eens Max Verstappen verweet.

De Grand Prix van Canada van afgelopen zondag was er wat mij betreft een om je vingers bij af te likken. McLaren zorgde bij de start al voor chaos door op een vrijwel droge baan op de inters te vertrekken, terwijl George Russell en Kimi Antonelli elkaar rondenlang tot het uiterste dreven. Max Verstappen was ondertussen ouderwets een robbertje aan het vechten met Lewis Hamilton om de derde plaats. Toen de Nederlander eenmaal op die derde stek achter de heren van Mercedes reed, zal menigeen flashbacks naar 2016 hebben gehad. Toen was Verstappen die zijn debuutrace voor Red Bull Racing in Spanje won, nadat beide Zilverpijlen er in gevecht om de leiding samen vanaf vlogen. Teambaas Toto Wolff had die flashbacks in ieder geval wel. De Oostenrijker zat met geknepen billen toe te kijken en droeg zijn coureurs - terecht - op om de auto's heel te houden.

Botte pech voor Russell in Canada met Mercedes-DNF

Maar de angel werd uit de wedstrijd gehaald door botte pech voor George Russell. De Brit reed aan de leiding in de wedstrijd, toen zijn Mercedes-motor na 32 ronden de geest gaf. Eenmaal tot stilstand gekomen op het gras, was de frustratie groot bij de nummer twee in het wereldkampioenschap. Hij sloeg op zijn stuur, smeet een onderdeel van zijn gordel weg in het gras en gooide vervolgens zijn headrest op de baan. Alhoewel de frustratie bij Russell volledig te begrijpen was – in een weekend waarin hij telkens als snelste naar boven kwam drijven boekte hij een nulpuntenresultaat en ging zijn grootste concurrent in het wereldkampioenschap er met de volle buit vandoor – was het geen goede look voor de normaal zo politiek correcte Brit.

Woedeuitbarsting Russell

Onderdelen op de baan gooien is logischerwijs ten strengste verboden. De commentatoren van Viaplay verwezen terecht direct naar een ongeluk van Felipe Massa in 2009. De Braziliaan kreeg tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije een stalen veer van 800 gram die was losgekomen van een andere auto tegen zijn helm, waardoor hij bewusteloos raakte en op een akelige manier rechtdoor de barriers inreed. Massa werd met een schedelbasisfractuur naar het ziekenhuis gebracht. De FIA startte vrijwel direct een onderzoek naar Russell, maar de straf was naar mijn mening teleurstellend: een boete van 5000 euro (voor iemand die miljoenen per jaar verdient) die niet betaald hoeft te worden, als hij de komende twaalf maanden niet iets soortgelijks uithaalt.

Geen goede beurt voor Russell in Canada

Nogmaals, ik snap de frustratie van Russell volledig. Dat hij pislink was, was volledig terecht. In plaats van zeven punten in te lopen op Antonelli, werd zijn achterstand met 25 punten vergroot. Zoals Russell zelf terecht zei: "Dit heeft mij eigenlijk 32 punten gekost." Maar ondanks mijn begrip voor zijn frustratie, vind ik dat Russell een hele slechte beurt heeft gemaakt. En dan met name omdat hij zich normaal als een heer profileert in de paddock en het niet schroomt om andere coureurs aan te spreken op in zijn ogen verkeerd gedrag.

Zo kregen Verstappen en Russell het na de kwalificatie in Qatar 2024 met elkaar aan de stok. De Nederlander kreeg daar een gridstraf van één plaats, waarna hij in de media vertelde dat Russell bij de stewards werkelijk alles had gedaan om hem "een straf aan te naaien". Een week later in Abu Dhabi reageerde Russell daar fel op: "Zodra iets niet gaat zoals hij wil, reageert hij met onnodige woede en bijna geweldadig gedrag (borderline violence)."

Inmiddels is gebleken dat ook Russell dus maar gewoon een mens is, dat soms even overmand wordt door frustraties. Die frustraties zijn begrijpelijk, maar je kunt naar mijn idee niet het gedrag van andere coureurs zo vaak veroordelen, om vervolgens zelf deze stunt uit te halen. Iets waar ze bij Red Bull Racing trouwens net zo over denken.

