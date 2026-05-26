Lewis Hamilton, Ferrari, Miami, 2026

Lewis Hamilton, Ferrari, Miami, 2026 — Foto: © IMAGO

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Het iconische merk Ferrari heeft een zware dag op de beurs achter de rug. De lancering van een elektrische straatauto heeft ervoor gezorgd dat het Steigerend Paard in een paar uur tijd bijna vijf miljard euro minder waard is geworden.

Aandeelhouders van Ferrari zijn duidelijk niet onder de indruk van het nieuwste paradepaardje van het iconische merk. Ferrari heeft onder de naam Luce voor het eerst een volledig elektrisch model op de markt gebracht. Bij de opening van de handel in Milaan dook de koers van Ferrari vrijwel gelijk met ruim zes procent omlaag. Dat is het grootste dagverlies voor de fabrikant sinds oktober vorig jaar. Per saldo heeft het aandeel Ferrari zo'n acht procent ingeleverd. Waar Ferrari de dag begon met een marktwaarde van 55,5 miljard euro, staat de teller inmiddels op zo'n 51 miljard euro.

Het einde van een mythe

Luca di Montezemelo, jarenlang de president van Ferrari en de baas achter het Formule 1-team in de hoogtijdagen met Michael Schumacher, heeft zijn mening over het nieuwe pronkstuk van Ferrari bij AskaNews niet onder stoelen of banken gestoken: "Als ik zou zeggen wat ik denk, zou ik Ferrari schaden", leest het. "Ik zou het einde van een mythe riskeren, en dat zou mij veel pijn doen. Ik hoop dat ze in ieder geval het stijgerende paard van deze auto halen. Het is een auto die de Chinezen in ieder geval niet willen kopiëren."

